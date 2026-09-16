Nicolás Trotta, diputado nacional de Unión por la Patria y exministro de Educación durante el gobierno de Alberto Fernández, recordó las fuertes críticas que recibió durante la pandemia de coronavirus por su postura a favor de la vuelta a las clases presenciales. “Me decían que era un asesino porque promovía la apertura de las escuelas”, afirmó.

Trotta hizo esas declaraciones durante su participación en “Nada Personal: el debate de la semana”, el programa de El Cronista Stream conducido por Mariana Brey, con un panel integrado por Antonio Aracre, Mariano Gorodisch y Agustín D’Attellis.

El exfuncionario repasó las decisiones que tomó durante la emergencia sanitaria y también analizó los principales problemas que enfrenta hoy la educación argentina.

Trotta y las críticas por la apertura de las escuelas

Consultado sobre si podía reconocer algún error cometido durante su gestión, Trotta sostuvo que hizo “un enorme esfuerzo” para intentar construir un camino común entre las distintas jurisdicciones educativas.

El exministro explicó que tuvo diferencias incluso dentro del propio gobierno de Alberto Fernández respecto del rol que debía asumir el Ministerio de Educación nacional. “Soy de quienes creen que el ministro de Educación nacional tiene la responsabilidad de todas las escuelas”, sostuvo.

Según relató, durante los momentos más difíciles de la pandemia buscó mantener una respuesta común con las provincias. Después, dijo, comenzaron a aparecer tensiones y el proceso epidemiológico empezó a quedar atravesado por la discusión política.

Trotta aseguró que las decisiones se tomaron con la información disponible en cada momento. “Nosotros tomamos las decisiones con la información que teníamos en cada momento”, afirmó.

En ese contexto, recordó los cuestionamientos que recibió por promover el regreso a las aulas. “Hay algunos sindicatos que a mí me agredían constantemente, pautaban en las redes sociales en contra de mis políticas”, señaló.

Y agregó: “Yo incentivaba la apertura de las escuelas en todo momento”.

“Ahora, era agredido, ¿no? O cuestionado por intentar abrir las escuelas, como otro sector me decía que no las quería abrir”, relató.

“La docencia no puede ser una vocación, es un trabajo”

Durante el debate, Trotta también rechazó que los problemas actuales de la educación puedan atribuirse exclusivamente al kirchnerismo y planteó que el sistema educativo debe analizarse teniendo en cuenta el carácter federal del país.

Frente a una crítica de Antonio Aracre sobre la pérdida de autoridad de los docentes, el diputado sostuvo que uno de los desafíos pasa por jerarquizar la profesión y mejorar las condiciones laborales.

Antonio Aracre mostró su preocupación sobre la pérdida de autoridad de los docentes

“La docencia no puede ser una vocación, la docencia es un trabajo”, afirmó. Y agregó que, además de una dimensión vocacional, la actividad requiere reconocimiento y mejores condiciones.

Trotta también sostuvo que los docentes atravesaron una pérdida de ingresos en los últimos años y vinculó la discusión salarial con la necesidad de fortalecer la profesión.

Qué dijo Trotta sobre la repitencia y el aprendizaje

Otro de los temas que abordó fue la discusión sobre la repitencia de los alumnos. Ante la pregunta sobre si los estudiantes que no alcanzan los aprendizajes deberían repetir, Trotta sostuvo que el punto central no pasa solamente por decidir si un alumno repite o no.

“Los chicos primero tienen que aprender”, afirmó.

Según explicó, un estudiante con aprendizajes débiles necesita una respuesta diferente por parte del sistema educativo. “No lo resolvemos repitiendo o no repitiendo si no le ofrecemos otra escuela”, planteó.

En ese sentido, sostuvo que si un alumno repite pero vuelve a encontrarse con las mismas condiciones que lo llevaron a tener dificultades, el problema no se resuelve.

La falta de alumnos en escuelas privadas ya se siente en los primeros años de primaria Shutterstock

“Si ese chico que repite le ofrecemos la misma escuela, no va a aprender. Y si ese chico que no repite le ofrecemos la misma escuela, tampoco va a aprender”, afirmó.

Para Trotta, el desafío pasa por acompañar las trayectorias educativas y atender también las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan muchos adolescentes.

El diagnóstico de Trotta sobre la educación argentina

Al ser consultado por la situación actual de la educación argentina, Trotta expresó preocupación por los resultados de las últimas evaluaciones PISA y planteó la necesidad de alcanzar un nuevo acuerdo educativo.

“Necesitamos desplegar un nuevo pacto educativo”, sostuvo.

Ese acuerdo, según explicó, debería incluir cambios en la formación inicial y continua de los docentes, una discusión sobre los salarios y modificaciones en la manera de enseñar y aprender dentro de las escuelas.

Trotta planteó además que la inversión educativa es necesaria, aunque consideró que por sí sola no alcanza. “La inversión educativa es una condición indispensable, pero no suficiente”, afirmó.

En su diagnóstico, una de las dificultades centrales está vinculada con la estructura federal del sistema educativo. Por eso propuso avanzar en una mayor intervención nacional en algunos aspectos.

Entre las medidas que consideró necesarias mencionó un salario docente para todo el territorio argentino, una carrera docente única y un proceso de formación inicial bajo responsabilidad del Estado nacional.

También cuestionó que existan alrededor de 1.400 institutos de formación docente cuya regulación y acreditación dependen de las provincias, y sostuvo que ese esquema no garantiza una formación homogénea acorde con las necesidades del sistema.

Trotta defendió su posición sobre las clases presenciales

Hacia el final del debate, Mariana Brey le preguntó directamente si consideraba correcto el cierre de las escuelas durante la pandemia y planteó que la presencialidad en Argentina se había extendido menos que en otros países.

Trotta rechazó esa interpretación.

“No es así”, respondió, y sostuvo que hubo países de la región que mantuvieron las escuelas cerradas durante períodos más extensos.

Mencionó los casos de México, Perú y Bolivia y diferenció también la situación de Uruguay. Según recordó, mientras Uruguay tuvo una presencialidad importante durante 2020, Argentina recuperó las clases presenciales en 2021 en distintas jurisdicciones.

Trotta afirmó que durante 2021 hubo provincias que mantuvieron la presencialidad durante todo el año bajo protocolos sanitarios y mencionó, según su recuerdo, los casos de Misiones y Jujuy.

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Su defensa de las decisiones tomadas durante la pandemia quedó así vinculada con uno de los principales argumentos que sostuvo durante su gestión: la necesidad de recuperar la presencialidad educativa aun en un escenario marcado por la incertidumbre sanitaria.