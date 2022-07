Salario Básico Universal: el operativo clamor para presionar a Alberto Fernández

La implementación de un Salario Básico Universal se puso al tope de la agenda y los autores de la iniciativa pusieron en marcha un operativo clamor para convencer al presidente Alberto Fernández de que le dé el visto bueno a la iniciativa que el exministro de Economía Martín Guzmán no acompañaba y que se concrete, "por decreto o por ley".

Un proyecto que parecía destinado a fracasar cobró protagonismo en las últimas semanas. Primero por las críticas por parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner hacia las organizaciones sociales por su rol en el reparto de los planes sociales. Después, por el recambio en el Ministerio de Economía.

Por ahora, la iniciativa impulsada por el Frente Patria Grande no tiene fecha para comenzar a tratarse en la Cámara de Diputados donde desembarcó hace ya un par de meses y que tiene como autor al diputado Itai Hagman.

"Falta convencer al Presidente; no alcanza solo con la Vice", dijeron desde la organización que tiene a Juan Grabois entre sus principales referentes. No descartan que Fernández impulse el proyecto que apunta a implementar una prestación monetaria mensual no contributiva, de alcance nacional, para aquellas personas de bajos ingresos que se encuentran sin ocupación plena, se desempeñan como cuentapropistas o en la economía informal.

No es que el mandatario ya les mandó a decir que rechaza la medida. "Quizás ni está en tema", arrojó uno de los interesados en que la medida se convierta en ley. El foco de los impulsores de la iniciativa, ahora, está puesto en " instalar el tema" .

El primero en hacerlo fue Grabois. Silvina Batakis ni siquiera había jurado como ministra de Economía que, vía Twitter, le hizo alusión al tema. Ayer, en la sesión en la que Diputados aprobó una serie de medidas consensuadas con la oposición, un grupo de legisladores del Frente de Todos exhibieron carteles con la siguiente consigna: "Salario Básico Universal ¡Ya!" .

¿Quién será el encargado de convencer a Fernández? "Cristina, Juan, el Movimiento Evita, no hay plan aún", dijeron fuentes parlamentarias a este medio.

La tarea no será nada sencilla . Es que el proyecto no solo tenía reparos por parte del ahora exministro de Economía, Martín Guzmán, que acompañaba la propuesta "conceptualmente" pero, "fiscalmente, no", como dijo uno de los impulsores del proyecto. Sino que, al menos por ahora, su sucesora, Silvina Batakis, no lo defendió de manera tajante.

"Es un tema que se viene trabajando en el mundo hace mucho tiempo. La revolución 4.0 lo pone más en evidencia todavía. El mundo dentro de 50 años va a ser un mundo totalmente diferente a este y necesitamos discutir estos temas", dijo a C5N.

Y agregó: "Ni siquiera está resuelto en países que son más desarrollados, que tienen muchas menos necesidades que nosotros, pero sí es un tema que tenemos que debatir".

Ayer nos reunimos con @dalesmm @danyvilar @Daniela_castro_ y @LuciaKlug

Feminismo popular, reconocimiento del trabajo y de las tareas de cuidado y Salario Básico Universal son algunas de las tantas cosas que salieron en un encuentro increíble organizado por el @FtePatriaGrande

Ahora bien, ¿cómo proponen financiar la iniciativa? "Hay muchas opciones", respondió una fuente que conoce la letra chica de la iniciativa, para luego ejemplificar: "Reorientación de gastos, mayor recaudación con mayor progresividad tributaria" .

Dicho esto, esa misma fuente aclaró: "Se puede avanzar por etapas en función de los recursos fiscales. No hace falta ir de 0 a 100".