Salario Básico Universal: qué es y a quién le corresponde este reclamo del kirchnerismo a Batakis

Tras la renuncia de Martín Guzmán, Silvina Batakis conducirá el Ministerio de Economía desde este lunes y deberá definir el rumbo económico del Gobierno de Alberto Fernández. Además, tendrá que resolver uno de los reclamos de la vicepresidenta Cristina Kirchner: el Salario Básico Universal (SBU).

Batakis será la segunda mujer que conducirá el Palacio de Hacienda, la primera fue Felisa Miceli durante la gestión de Néstor Kirchner. La "griega" , como la llaman sus más cercanos, ocupaba el cargo de secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, cartera conducida por Eduardo "Wado" de Pedro , con quien trabajó a la par hasta último momento.

Silvina Batakis trabajó hasta último momento junto a Wado de Pedro.

Salario Básico Universal Argentina: uno de los reclamos del kirchnerismo

El Salario Básico Universal es uno de los reclamos de la vicepresidenta, quien este sábado volvió a darle el visto bueno a esta política, mientras Guzmán anunciaba su renuncia en una extensa carta de 7 páginas que publicó en sus redes sociales.

Guzmán le agradeció al presidente por la confianza y la oportunidad de conducir el Ministerio de Economía durante 30 meses y realizó un repaso de su gestión. "Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana" , publicó el funcionario saliente en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Cristina Kirchner volvió a remarcar el pedido del Salario Básico Universal y recordó que cuando llegaron al Gobierno en 2003 el "plan jefes y jefas ascendía a más de 2 millones de personas" y que al finalizar su gestión el 9 de diciembre de 2015 "sólo quedaba un 10% de aquellos planes" .

"Fuimos nosotros los que creamos y construimos la Asignación Universal por Hijo (AUH). Hoy llega a más de 4 millones de niños y niñas en la Argentina, el 50% de ellos en nuestro país -según la estadística- son pobres. Está claro que el principal sujeto social a apuntar es a ellos" , aclaró la ex presidenta de la Nación.

Cristina Kirchner reclamó por un ingreso universal básico en su última presentación pública en el acto de Ensenada.

También brindó mayores detalles sobre la AUH: "Representa el 0,52% del PBI y beneficia a más de millones de niñas y niños, cuyos padres y madres no tienen empleo formal". En esta línea, aseguró que el programa Potenciar Trabajo, que es lo que el Gobierno debe "repensar y rediseñar", abarca a más de un millón de beneficiarios y alcanza un 0,40% del Producto Bruto Interno.

"Creo que tenemos que empezar a rediseñar esta política. Pensar en un ingreso universal básico que no dependa del favor de nadie, que esta es la gran ventaja de la AUH, la independencia" , señaló sobre la medida que, de concretarse, alcanzaría a más de 7 millones de trabajadoras y trabajadores informales.

Qué es el Salario Básico Universal y a quién le corresponde

El reclamo por el SBU del kirchnerismo y que reforzó Cristina Kirchner en su último discurso condice con el proyecto que presentó el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Itai Hagman en mayo 2022 y que contempla el pago de un ingreso equivalente a la Canasta Básica Alimentaria (CBA) individual que ese mes estaba en los $ 14.400,84, según el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC).

Este fin de semana Hagman se refirió a este proyecto tras el discurso de la ex mandataria y enfatizó en la "necesidad" de este salario al que la vicepresidenta denominó "Ingreso Universal Básico" .

Martín Guzmán renunció este fin de semana y sumó un nuevo capítulo a la interna del Frente de Todos.

"Nuestro país tiene políticas de transferencias de ingresos dispersas y superpuestas. Se mezclan políticas de ingresos con otras de apoyo al empleo en la economía popular, ambas necesarias. Un Ingreso Universal permitiría transparentarlas, diferenciarlas y hacerlas más eficientes" , explicó el diputado nacional por el FdT en su cuenta de Twitter.

Salario Básico Universal Argentina: a quién le corresponde

De acuerdo al proyecto, "cada grupo familiar podrá percibir prestaciones del SBU por un monto mensual de hasta 2 CBA de un adulto equivalente informada por el INDEC. La reglamentación establecerá los criterios para definir el grupo familiar de los beneficiarios y las beneficiarias del SBU".



Silvina Batakis asumirá como ministra de Economía este lunes.

En cuanto a la designación de Batakis al frente del Palacio de Hacienda y al SBU, el dirigente Social Juan Grabois realizó el primer pedido a la nueva ministra de economía: "Te banco fuerte, pero no te felicito; eso de andar felicitando designaciones no me cabe. Me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal ¡Cazá la birome y no te demores por favor!" .

De aprobarse la nueva medida, el SBU alcanzará a los más de 7,5 millones trabajadoras y trabajadores informales que no poseen un ingreso que garantice las "condiciones mínimas de vida".