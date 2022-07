Silvina Batakis dijo que sigue la segmentación de tarifas y que se siente "cómoda con este tipo de cambio"

La recién asumida ministra de Economía, Silvina Batakis, dijo hoy que la segmentación de tarifas se mantendrá y aseguró que "las reservas tienen que servir al crecimiento de la Argentina".

En una entrevista televisiva, Batakis dijo que los dólares que tiene la Argentina tienen que estar dispuestos para el bienestar de los argentinos y que su uso tiene que estar "planificado", tarea en la que -dijo- tienen que "estar involucrados los empresarios".

En C5N, Batakis dijo que se siente "cómoda con este tipo de cambio" y relativizó el impacto de la fuerte suba del dolar blue hoy, al decir que se trata de "un mercado marginal", aunque reconoció

Batakis agredeció el respaldo de los gobernadores y dijo que es clave darle oportunidades a las provincias. Hasta asumir como ministra de Economía, Batakis se desempeñaba como secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, cargó desde el que defendió la quita de coparticipación a CABA, en favor de los restantes distritos.

También reveló que tuvo una comunicación directa con la vicepresidenta, Cristina Fernández, quien le dio su respaldo: "Me felicitó. Le conté lo que pensaba hacer con el gabinete y ella estuvo de acuerdo. No ahondamos en un tema particular".

De la misma forma, señaló que durante el día estuvo reunida con parte del equipo que la acompañará y el ministro saliente Martín Guzmán preparando la transición.

La exministra de Economía de la provincia de Buenos Aires bajo la gestión de Daniel Scioli aseguró, además, que la "segmentación de tarifas se mantiene", porque "los pesos también tienen que estar a disposición de mejorar el bienestar de todos", dijo en referencia a que la suba de los servicios disminuirá lo que el Estado destina a subsidios para las empresas.

La nueva ministra aseguró que "el salario no es inflacionario" y que hay que mejorar los salarios y la distribución del ingreso"

"La inflación no te permite planificar y genera mucha pérdida de recursos humanos y monetarios. La inflación se triplicó en el mundo, en Argentina tenemos nuestras causas propias y tenemos una inflación sostenida de 20 años. La gestión anterior terminó con una inflación del 54%, a lo que voy, tenemos un piso de inflación que es difícil de manejar, pero hay que dar batalla por la gente".



Apuntó, además, que "los acuerdos con empresarios son super importantes para que puedan empezar a planificar su cadena productiva, que ellos planifiquen cuál va a ser la oferta, la demanda de dólares" y reafirmó: "El diálogo con los empresarios va a estar y va a ser permanente".



Respecto del "Salario básico universal" que propone la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la funcionaria se limitó a decir que "es un tema que tenemos que debatir", aunque advirtió que ni los países desarrolllados han logrado implementarlo a corto plazo.

En relación a los programas de precios cuidados, y distintas formas de controles de precios, Batakis dijo que eran válidos, aunque aclaró que "no son los únicos instrumentos, necesitamos usar también la tasa de interés", entre otras acciones.

"Necesitamos un programa económico que nos permita tener un sendero de equilibrio fiscal", dijo Batakis y agregó: "Necesitamos una economía en donde el Estado sea solvente"

Asimismo, Batakis advirtió que "el déficit fiscal es un instrumento contracíclico" y subrayó: "No podemos vivir en déficit permanente". "Tenemos que abordar con todos los instrumentos que tengamos a mano".

En relación a la deuda en pesos, reconoció que se viene "un segundo semestre de muchos vencimientos, hay distintos picos en distintos momentos y ya estamos trabajando con el presidente del Banco Central para resolver eso", al tiempo que aseguró que "son vencimientos que seguramente los vamos a poder renovar".

Para Batakis "las tasas tiene que ser positivas", dijo y agregó que esto es necesario para "que haya instrumentos financieros en Argentina en pesos".

La ministra se pronunció a favor del proyecto de renta inesperada que impulsa el Gobierno

"Es totalmente justo que, cuando hay una renta inesperada, que viene por la guerra no por el esfuerzo, y que es inédita y que al mismo tiempo esa misma guerra provoca perjuicios a otros, es totalmente que se usen esos instrumentos para redistribuir".