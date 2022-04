Revalúo inmobiliario: cuánto aumenta, a quiénes alcanza y cómo impacta en Bienes Personales según AFIP

Ante la necesidad del Gobierno de aumentar la recaudación para bajar el déficit fiscal según lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), habrá un revalúo inmobiliario que multiplicará la valuación de los inmuebles por cuatro y repercutirá en Bienes Personales, según el publicó el dictamen 1/22 de AFIP.

Ante la medida, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta cuestionó el plan Nacional y le pidió la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, que revea la medida. "El revalúo de los inmuebles porteños es ilegítimo, discriminatorio y atenta contra la seguridad jurídica ", aseguró el referente de Juntos por el Cambio. La medida impactará en los bienes que integran la base imponible del Impuesto sobre los Bienes Personales.

El objetivo de AFIP es que las valuaciones fiscales de los inmuebles urbanos se acerquen al valor de mercado , de manera progresiva. "Decidimos utilizar la misma valuación que hoy usa la Ciudad de Buenos Aires para determinar el impuesto inmobiliario porteño", enfatizó Marcó del Pont cuando anunció la medida.

Ayer, la titular de AFIP, no tardó en responderle: "Llama la atención el doble estándar del alcalde Horacio Rodríguez Larreta y del partido que encabeza el ex presidente Mauricio Macri. Utilizan un criterio para el impuesto inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires que acerca la valuación de los inmuebles a su valor de mercado que, sin embargo, pretenden que no se aplique al pago del impuesto sobre los Bienes Personales, que es coparticipado a todas las provincias".

cuánto aumentará la valuación

En 2012, la Ciudad de Buenos Aires cambió el índice y creó uno específico que se basó en la valuación fiscal multiplicada por cuatro . La AFIP adoptó esa referencia un año después y la aplicó en la valuación para Bienes Personales hasta que en 2018 dio marcha atrás, según detalló el organismo.

"Se puede entender que el Gobierno quiera tener la base actualizada , lo que no es lógico es que se cobren dos impuestos a la misma propiedad . Primero se grava en el impuesto inmobiliario y el mismo bien paga Bienes Personales", explicó el tributarista Cesar Litvin a El Cronista.

"Según el nuevo criterio de interpretación de AFIP para inmuebles gravados ubicados en CABA, h abrá un incremento en el impuesto de entre el 400 al 500% por propiedad. Recordemos que además por el mismo bien ya se paga el Impuesto Inmobiliario y Riqueza", agregó el especialista.

quienes están alcanzados

La medida alcanzará a un universo de 233 mil contribuyentes , según detalló la Administración Federal de Ingresos Públicos. Esto representa 7000 propietarios porteños que declaran una casa habitación con una valuación fiscal superior a los $30 millones .

En ese caso, la valuación fiscal ronda los u$s 270.000 pero el precio de mercado de esa vivienda supera los u$s 960.000. Vale recordar que pagan por el excedente sobre el mínimo no imponible para casa habitación, ejemplicó AFIP.

A esto se suman 226.000 contribuyentes de todo el país que, además de su vivienda, declaran una segunda propiedad en la Ciudad de Buenos Aires .

cómo impacta EN BIENES PERSONALES

El piso para empezar a pagar Bienes Personales es de $ 6 millones, el de la casa habitación subió de $ 18 a 30 millones en la última modificación a fines de 2021.



"Los inmuebles de la Ciudad que no sean casa-habitación y aquellas casa-habitación que pasen en la valuación fiscal los u$s 270.000 , que en precio de mercado supera los u$s 960.000, ahí sí van a tener que pagar por la diferencia", detalló Marcó del Pont.

El piso de 6 millones de pesos a un dólar solidario de $187 equivale a u$s 32.085, mientras que el valor promedio de un departamento de dos ambientes es de u$s 123.846 , según Zonaprop. En la ley, el Gobierno tomó el solidario como cotización.

Cuando el valor del inmueble declarado como vivienda supera los 30 millones de pesos, se paga Bienes Personales con una alícuota progresiva. Si se usa como residencia son exentas mientras que por fuera de eso, quedan alcanzados por el impuesto.