Revalúo inmobiliario: éxodo de inversores a Uruguay y Paraguay, ¿cuánto se paga en impuestos?

El anuncio del revalúo fiscal inmobiliario no solo genera malestar en el sector de real estate sino que invita a los inversores en ladrillos en volver a poner el ojo en mercados extranjeros: Paraguay y Uruguay lideran la demanda.

El nuevo anuncio fiscal que prevé el acuerdo con el FMI multiplica por cuatro la valuación de las propiedades con el objetivo de que los inmuebles urbanos se acerquen al valor de mercado.

"De aprobarse este revalúo, va a generar cambios en el sector de real estate. No hay dudas de que se va a incrementar el mercado de inmuebles en oferta en venta en la Argentina y también se va a ver transferencia de dinero a otros mercados en donde no se pague tantos impuestos como Uruguay, Paraguay y Estados Unidos", explica a El Cronista, Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.

Y si bien, las mayores efectos se prevén en los próximos seis meses, cuándo se apruebe el impuestazo y empiece a repercutir en los bolsillos de los propietarios, h oy comienza a afectar, sobre todo, al sector de la construcción.

Punta del Este y Montevideo concentran el mayor número de inversores

"Aquellos que tomen la decisión hoy de invertir en una obra en pozo, van a pensarlo dos veces. Sin dudas va haber una caída abrupta en el sector de la construcción, algo que ya se va a empezar a evidenciar", explica Di Pace.

impuestos locales vs en el exterior

Aquellos inversores que decidan comprar un inmueble en el exterior, deben declarar ese bien y hay una tasa que debe abonarse en la Argentina.

"Cuando vos tenés una propiedad en el exterior p agas el 2,5% del inmueble en Bienes Personal , pero ahora el revalúo en los bienes locales es por cuatro, lo que hace que el rendimiento de la renta sea mucho más atractivo afuera que en el mercado argentino", detalla Di Pace.



El economista y consultor asegura que hoy, en promedio en la Argentina, la renta, "si se dolariza es de u$s 200, y una unidad similar en el exterior tiene un retorno de u$s 500. No podes cobrar tanto impuestos en la Argentina porque se desalienta la inversión local", agrega.

No solo la rentabilidad es mayor en los países vecinos, sino que la seguridad jurídica se convierte en un factor casi fundamental a la hora de poner el ojo en estos mercados.

"En Uruguay la carga impositiva es baja y es constante. No hay cambios de revalúos, hay previsibilidad sobre el pago de impuestos. Hay algunas propiedades que pagan impuestos al patrimonio mientras que las viviendas promovidas, no lo pagan", explica B altasar Urrestarazu, director de InfoCasas, de Uruguay.

Asunción, la capital paraguaya no para de crecer con grandes desarrollos

¿Qué pasa en Paraguay?

"En Paraguay no se paga impuesto al patrimonio, eso hace que muchos elijan este mercado, porque es aún más económico y la renta es muy buena", agrega la fuente que también opera en Paraguay.

"Hoy no hay precios de referencia en el mercado de inmuebles en la Argentina. La rentabilidad hoy es del 1,5% en dólares . Esto hizo que subieran las consultas en Paraguay, algo que ya venía en alza", explica Ricardo Mataloni, director comercial de Tosa, desarrolladora paraguaya.

En el país vecino, la carga impositiva es mucho más baja que en Argentina. "Se le dice del triple 10, 10% de ganancias, 10% Bienes Personales y 10% IVA, hay una carga muy baja, no se le cobra comisión al comprador ni gastos de ocupación. Además, el costo de la construcción es 45% más bajo que en Uruguay ".

"No solo los argentinos, sino los uruguayos están viendo al mercado de Paraguay como una opción más que atractiva", finaliza Mataloni.