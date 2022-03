Impuestazo: el revalúo inmobiliario de AFIP en la Ciudad alcanzará a 233.000 personas con bienes desde u$s 270.000

El proyecto de ley sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue esta semana su derrotero en el Senado -tras su aprobación en Diputados- pero más allá del resultado, el debate empezó a mostrar sobre quiénes recaerá el ajuste.

Durante su presentación en la cámara alta, la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, dio detalles sobre cómo será el revalúo inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires, que busca incrementar la recaudación de Bienes Personales.

Revalúo inmobiliario: éxodo de inversores a Uruguay y Paraguay, ¿cuánto se paga en impuestos?

"Lo que dictaminamos esta semana va a estar focalizado únicamente en los inmuebles de la Ciudad que no sean casa-habitación y aquellas casa-habitación que pasen en la valuación fiscal los u$s 270.000 , que en precio de mercado supera los u$s 960.000, ahí sí van a tener que pagar por la diferencia", señaló la titular de AFIP, durante su presentación en la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado en la tarde de este lunes.

Por qué habrá más contribuyentes alcanzados

Según las estimaciones del Gobierno, la modificación en el cálculo de la base imponible abarcaría a un universo de 233.000 contribuyentes, que declaran una propiedad con una valuación fiscal superior a los $30 millone s, lo que se contempla a viviendas con una valuación fiscal cercano a los u$s 270.000, pero con valores de mercado de u$s 960.000, tal como explicó la titular del organismo recaudador.

Revalúo inmobiliario: cómo afecta a la venta y alquiler de propiedades la modificación

Del total de contribuyentes alcanzados, 7000 son propietarios porteños que declaran una casa-habitación con valuación mayor a $30 millones, por lo que deberán pagar el impuesto por el excedente del mínimo no imponible (MNI). Por otra parte, hay unos 226.000 contribuyentes, quienes además de su vivienda declaran una segunda o tercera propiedad en la Ciudad de Buenos Aires.

Marcó del Pont negó que la iniciativa sea un "impuestazo" o "un cambio de reglas ", sino que el Gobierno nacional busca volver al criterio utilizado en 2013 hasta la modificación de 2018. Esto es, utilizar la misma base imponible que la Ciudad de Buenos Aires para determinar el impuesto inmobiliario.

Volver al criterio de 2013 supone multiplicar por 4 la valuación fiscal actual. Es que en 2012, la Ciudad de Buenos Aires modificó el índice y creó uno específico,i basado en la valuación fiscal multiplicada por cuatro. En 2013, la AFIP adoptó esa referencia y la aplicó para la valuación para determinar Bienes Personales hasta 2018 , cuando decidió dar marcha atrás.

Las reformas que sí están en el acuerdo con el FMI: la hoja de ruta, mes por mes

Ahora se busca volver a esa base, que se aplicará al impuesto correspondiente a 2021, dado que todavía no llegó la fecha para hacer la presentación y el eventual pago.

"Con los cambios, la valuación fiscal de los inmuebles porteños pasará de representar el 7% del precio real para alcanzar al 28% de su valuación de mercado . La medida que multiplica por cuatro la valuación fiscal de los inmuebles porteños es la utilizada para determinar el monto a ingresar por el tributo en la Ciudad", explicó Marcó del Pont.

Cuál es el criterio para cerrar la brecha fiscal

En ese sentido, la titular de la AFIP sostuvo que "la reducción del déficit fiscal no está pensada de la forma tradicional, a través de un recorte del gasto público, sino de la mejora de los recursos tributarios y, en particular, con el aporte de los sectores de mayor capacidad contributiva", amplió.

Esta medida fue anunciada por la AFIP el pasado 5 de marzo, y puso en alerta a quienes tienen un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires y temen ser alcanzados por la nueva valuación.

Es que el cambio en la base de cálculo generará aumentos en las sumas a pagar de Bienes Personales pero también en otros impuestos que aplican sobre las propiedades.

Es el caso del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, Impuestos Inmobiliarios provinciales, Sellos, Impuesto a la transmisión gratuita de bienes y, en algunos casos, hasta el cálculo de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza.