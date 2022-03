Revalúo inmobiliario: cómo afectará a los contribuyentes especialmente a los que hoy no pagan Bienes Personales

El acuerdo con el FMI incluye una cláusula que ya empezó a despertar polémica. Si bien no se prevé un incremento de la alícuota, la presión por el impuesto a los bienes personales crecerá significativamente, especialmente en la ciudad de Buenos Aires.

"Al aumentar el valor de los inmuebles, pasarán a tributar más en diferentes impuestos. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el efecto del aumento de la valuación se produciría por un mero cambio de interpretación de parte de la AFIP, que dejaría de utilizar la valuación fiscal para adoptar otro índice (el que se utiliza en CABA para el pago de los tributos locales, que es cuatro veces ese valor)", explica Diego Fraga, socio de Expansión Argentina.

En la práctica, esto implica que la base para el cálculo del impuesto sobre los bienes personales será mayor . Así, algunas personas que hasta ahora no eran contribuyentes pasarán a serlo. En tanto, quienes ya lo eran tengan que soportar un costo bastante mayor por un mero cambio interpretativo de parte de la AFIP.

"Más grave todavía es que se pretenda aplicar sobre un ejercicio cerrado, 2021, en un contexto de altísima presión fiscal sobre los sectores de clase media, con una inseguridad jurídica tributaria inédita y con un mercado inmobiliario prácticamente destruido por las malas políticas de gobierno, entre las cuales hay que destacar la fallida Ley de Alquileres. Esto no solo afectará a los titulares de inmuebles, sino también a quienes son inquilinos o deben salir a alquilar vivienda s, ya que se les encarecerán los alquileres y disminuirá la oferta. También es claro que esto termina afectando la construcción", agrega Fraga.

Para graficar cómo impactará este revalúo, la consultora Focus Market en conjunto con el estudio contable Canteli, hizo los cálculos con un caso real de una persona de clase media que cuenta con su casa habitación, 2 departamentos y bienes del hogar por $ 3.612.755,24.

Por no superar el mínimo no imponible de bienes personales hoy no está sujeto a pagar el impuesto. Con los mismos bienes declarados esa misma persona de Clase Media con el revalúo inmobiliario presentado como base de sustentación recaudatoria en el acuerdo con el FMI tendría un total de bienes gravados por $ 15.489.769,64.

En el caso 2 con revalúo inmobiliario propuesto esa persona pasaría a pagar $ 71.174,70. Es decir el salto es de $ 0 a $ 71,147,70 por bienes personales.