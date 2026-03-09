Allaria, Cocos, Max Capital, IEB y Balanz son los cinco agentes de Bolsa que ya están operativos y algunos recibieron fondos por la Ley de Inocencia Fiscal, pero escasos hasta ahora, por eso no quieren revelar cuánto fueron los montos depositados. Los Alycs en cuestión coinciden en que “se han recibido muchas consultas y unos pocos depósitos por ahora”. “Hablé con muchos colegas que dicen estar operativos, aunque nadie dice si tuvo o no ingresos efectivamente”, comentan en el sector. “Montos prefiero no dar, y no los tengo precisos”, es la excusa que dan todos, para evitar quedar en offside con el Gobierno, por el escaso volumen hasta el momento. “Los clientes consultan sobre todo, en especial cómo será el régimen posterior con ARCA cuando pasen al nuevo régimen simplificado de Impuesto a las Ganancias”, detallan. La cuenta a depositar los pesos o los dólares es la misma que el agente ya tenía con los bancos: “Sólo que cada banco pone sus condiciones de costo y de referencia por parte del Alyc. Le cobran a la cuenta que en este caso sería del Alyc, que se lo tiene que trasladar al cliente, o se lo podría absorber como gesto comercial”, advierten en la City porteña. Hay algún que otro banco chico sin sucursales que se pusieron muy flexibles y lo reciben gratis, como un servicio hacia el agente bursátil. Mientras otros de capitales nacionales aceptan recibir el dinero en cualquier sucursal del país, pero con un fee, que puede ir desde el 0,3%, el 0,6% o el 1%, hasta el 1,5% o hubo algún banco que llegó a decir hasta el 2% de lo depositado, según se ha llegado a escuchar, aunque las Alycs están en negociaciones con cada entidad para evitar ese costo, y así tener mejores condiciones de recepción. “Si bien el cliente puede hacer lo que hizo siempre, que fue llevar sus dólares a su cuenta y desde ahí transferírselo a la cuenta de la Alyc, hay clientes que la tienen en negro no se la quieren mostrar al banco, entonces prefieren depositarlo directamente en una cuenta del Alyc”, señalan las fuentes consultadas, al tanto de estos idas y vueltas. “El tema es que puede ser en un banco donde el agente tenga la cuenta pero el cliente no, entonces el banco no conoce a quien está depositando ese dinero. Por eso, en ese caso, le pide al agente que le envíe una nota escrita donde conste que esa persona tiene una cuenta comitente y que se inscribió en el régimen simplificado de Ganancias que le permite entrar sin justificar los fondos”, completan. Dentro de los bancos, el eje de la discusión se encuentra dentro de los departamentos de Compliance, sector estratégicos en la actualidad, que no están convencidos cuándo pedir la documentación respaldatoria, ya que si no lo realizan cuando se depositan los fondos, lo tendrán que hacer cuando la persona empiece a mover esa plata. Lo hacen para estar cubiertos, como método de prevención de lavado de dinero, ante normativas internacionales que debe cumplir a rajatabla, para evitar ser sancionados. “Me puedo hacer el ciego al principio, pero no por mucho tiempo”, es, palabra más, palabra menos, la explicación que brindan los banqueros ante esta disyuntiva. “Venimos muy lentos en el tema de Inocencia Fiscal, ya que hay mucha ida y vuelta con el sector de Compliance, en cuanto a si tienen que presentar primero la adhesión al régimen simplificado o no, y varias otras cuestiones, por lo que no la veo tan fácil”, comentan en los bancos. Además, lo que pasa siempre en todos los bancos, es que nadie quiere ser el primero en poner el gancho, porque cuando llega a, eventualmente, ocurrir algún tipo de problema, a ese alguien que puso el gancho le bajan la bandera, o sea, se queda sin trabajo", concluyen.