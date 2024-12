Reuniones contrarreloj en LLA para blindar a Martín Menem y acusaciones a la oposición

El cuerpo de la Cámara de Diputados decidirá mañana si le renuevan la presidencia de la misma al libertario Martín Menem, quien acarrea consigo un fuerte desgaste por la relación del Gobierno (y de su bloque) con bloques aliados, lo que puso parcialmente en duda si iba a lograr los votos para sostenerse en el cargo.

Mañana a las 14 horas se producirá la típica sesión preparatoria de fin de año en la que se reeligen las autoridades de la Cámara de Diputados . Esto se hace a pesar de ya se terminó el período de sesiones ordinarias el último 30 de noviembre.

Según afirman desde la Casa Rosada y desde la Presidencia de la Cámara, no se esperan que no se le renueve el cargo, pero querían asegurarse de que mañana se lo ratifique a Menem. Aun así, reconocían que el clima estaba bastante espeso: "No está confirmado ni siquiera que mañana se consigan las adhesiones".

Por eso, en el Palacio Legislativo daban a conocer que se haría una reunión general en Diputados a las 20 de hoy entre integrantes del bloque de La Libertad Avanza con otros de espacios aliados como PRO, Unión Cívica Radical, MID, Encuentro Federal y otros provinciales.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, mantuvieron una sugerente reunión este martes por la tarde con el jefe de bloque de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem

Para la reunión en el Congreso, la idea era presentarles garantías de diálogo, aunque se desconocía cuál podría ser el alcance de eso: en la mesa chica de Javier Milei afirmaban que en un eventual llamado a sesiones extraordinarias no iban a incluir proyectos que no sean de profundo convencimiento del triángulo de hierro presidencial.

Por dar un ejemplo, afirmaban que el proyecto de Ficha Limpia que había movilizado el PRO las últimas dos semanas en Diputados no iba a ser considerado para el posible temario de extraordinarias. " Es invotable y el Presidente ya avisó que va a avanzar con el suyo ".

Por el lado de la UCR que conduce Rodrigo de Loredo, los libertarios ya avisan -en privado- que no les interesa apoyar su iniciativa de Democracia Sindical, dado que quebraría cualquier tipo de diálogo con los jefes gremiales de la CGT, a quienes les reconocen que se han comportado de buena manera con el Ejecutivo.

Es por eso que las amenazas de no votar la renovación de Martín Menem han alumbrado en algunos sectores. Según trascendió de fuentes parlamentarias, el bloque de Unión por la Patria -el de mayor volumen en toda la Cámara baja con 99 votos- les habría mostrado esa carta para advertirles que no darían los votos si es que apoyaban el proyecto de Ficha Limpia del PRO, que amenazaba una eventual candidatura de Cristina Kirchner.

Un altísimo funcionario que circula por los pasillos de la Casa Rosada se mostró tranquilo ante estas negociaciones, pero marcó que un eventual intento configuraría un "golpe institucional".

Menem no es el único que debe ser ratificado . También se reelegiría en la vicepresidencia primera a Cecilia Moreau (UP). Aunque sí habría cambios en las vicepresidencias segunda y tercera: como se escindió el bloque de la UCR (y el que dirige de Loredo quedó con 20), le correspondería a Silvia Lospennato (PRO, de 37 bancas) ascender de categoría y a Julio Cobos bajar a un rango inferior.

Además se tienen que ratificar a los funcionarios Diego Molina Gómez, como secretario General; Adrián Pagán, como secretario Parlamentario; Ana Lozano, como prosecretaria Parlamentaria; Laura Oriolo, como secretaria Administrativa; y Dina Rezinovsky, como prosecretaria de Coordinación Operativa. Todavía están vacantes los titulares de la Prosecretaría General, la Prosecretaría Administrativa y la Secretaría de Coordinación Operativa.