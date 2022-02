Retenciones en la Justicia: el reclamo generó malestar en el Gobierno y en el campo

La Sociedad Rural Argentina (SRA) salió fuerte a pedir que se frene el cobro de las retenciones, aunque l a iniciativa no encontrará eco en el Gobierno , que no está dispuesto a perder los más de u$s 9000 millones que se prevé que el campo aportará a las arcas estatales durante este año en concepto de ese impuesto.

El lunes pasado la entidad, junto a la Sociedad Rural de Jesús María, presentó un amparo para no pagar retenciones , y basa su reclamo en que, caído el proyecto de Presupuesto 2022 en el Congreso, también debe quedar sin efecto el artículo que permite el cobro de las retenciones.

La postura que adoptará el Gobierno es la misma que expresó ayer el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, en declaraciones radiales. El funcionario sostuvo que la acción judicial que tomó la SRA no es más que "un hecho político" , y que desde el punto de vista jurídico, "sigue vigente y prorrogado el Presupuesto de 2021" y "ninguna de sus facultades se ha alterado".

Siempre según la visión oficial, de este modo "también se prorrogan todos los instrumentos recaudatorios" . En los planes del Gobierno no está darle entidad al pedido judicial, y esto no solo será desde lo discursivo, sino también desde las acciones.

A las palabras de Domínguez habrá que sumarle, además, una negativa a abrir una puerta a discutir este tema , tal como intentan desde varios sectores del campo cada vez que hay algún encuentro con funcionarios de Agricultura.

Al malestar que hay dentro del Gobierno por la actitud de la Sociedad Rural Argentina se le debe sumar también el argumento económico a la hora de pensar en la viabilidad de un retoque de las retenciones hacia abajo .

Más allá de la expectativa de superar los u$s 9000 millones a lo largo de este año, solo en febrero las retenciones podrían superar con facilidad los u$s 2000 millones, por encima de los u$s 1810 millones con los que cerró el mismo mes del año pasado.

La presentación judicial de la SRA también generó rispideces dentro de la propia Mesa de Enlace.

La gran mayoría de los dirigentes del agro no estuvo de acuerdo con dar esta batalla ante la Justicia, ya que entienden que no se lograrán resultados positivos .