El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a septiembre, publicado este martes por el Banco Central (BCRA), dibuja un panorama de cautela para el cierre del año.

Los analistas que integran el relevamiento recortaron sus proyecciones de crecimiento para el corto plazo, al tiempo que ajustaron levemente al alza sus expectativas de inflación para el noveno mes del año.

El informe, que sintetiza los pronósticos de 44 consultoras y entidades financieras, confirma que el mercado anticipa un tercer trimestre complejo para la actividad económica. Según el consenso de los participantes, el Producto Interno Bruto (PIB) habría sufrido una contracción del 1,0% en el período julio-septiembre (Trim. III-26), una cifra que representa un recorte de 2,1 puntos porcentuales respecto a lo que se esperaba apenas un mes atrás.

Si bien la proyección para el último trimestre del año mantiene un sesgo positivo —con un crecimiento esperado del 1,8%—, el promedio anual para 2026 se sitúa ahora en un modesto 1,5%, acumulando una revisión a la baja de 0,6 puntos frente a la encuesta previa.

Inflación: resistencia al descenso

En el frente de los precios, el REM refleja una dinámica de alta inercia. Los analistas estimaron una inflación mensual del 1,9% para septiembre, lo que implica un ajuste de 0,1 puntos porcentuales por encima de lo proyectado en el relevamiento anterior. El llamado “Top 10” —el grupo de consultores con mejor desempeño histórico en sus pronósticos— coincidió con esta cifra.

En cuanto al IPC Núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, el mercado proyectó un 1,8% mensual para septiembre, manteniendo la presión sobre la estrategia de desinflación.

Dólar y tasas: ajustes en la hoja de ruta

En un mercado que monitorea de cerca la política cambiaria, la mediana de las proyecciones para el tipo de cambio nominal se ubicó en $ 1545 por dólar para el promedio de octubre, una corrección a la baja de $ 20 respecto al informe anterior. Para diciembre de 2026, el mercado proyecta un tipo de cambio de $ 1614, lo que implica una variación interanual del 11,5% respecto al cierre de 2025.

Por el lado de la política monetaria, los participantes pronosticaron una Tasa de Interés Mayorista de Argentina (TAMAR) del 23,56% TNA para octubre, con una proyección prácticamente estable para diciembre de 2026, situándose en el 23,50% TNA.