Mediante un plenario federal de delegados de todo el país, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) votó por unanimidad realizar un paro nacional de 24 horas para la próxima semana en rechazo a la reforma laboral planeada por el Gobierno y exigiendo la inmediata reapertura de las paritarias.

“Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren joder. Tenemos que empezar a enfrentar ya en la calle a esta reforma”, indicó Rodolfo Aguiar, el secretario General de la entidad que nuclea a un sector de los estatales y en franca oposición al gobierno nacional.

La medida de fuerza se desarrollará el miércoles 19 de noviembre y contará con una movilización a las oficinas porteñas de la Secretaría de Trabajo a partir de las 12 del mediodía.

“Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren joder (con la reforma). No podemos esperar hasta el recambio parlamentario. Tenemos que empezar a enfrentar ya en la calle a esta reforma. Las amenazas, las mentiras organizadas y el desprestigio de las organizaciones sindicales son el vehículo que el Gobierno ha elegido para debatir esta legislación. Después que no nos digan que no queremos dialogar”, aseveró el titular de ATE Nacional.

La medida de fuerza tiene que servir para cuestionar fuertemente la posibilidad que se aniquilen todos los derechos laborales detrás de la modernización Rodoldo Aguiar

Además de la preocupación manifestada por el tema, los estatales se movilizarán por la reapertura de paritarias: “Después de 23 meses de Milei, la administración pública entró en emergencia salarial. Cada día que pasa, el pluriempleo comprende a una cada vez mayor cantidad de empleados públicos que ya no pueden cubrir las necesidades básicas ni sostener dignamente sus hogares”, agregó Aguiar.

En cuanto a la situación salarial del Sector Público, el periodo paritario que va desde junio de 2025 a mayo de 2026 inició con la mesa de negociación del 23 de julio. En aquel encuentro, la comitiva del Ministerio de Trabajo ofreció un 1,3% para junio (retroactivo), 1,3 para julio, 1,3 para agosto, 1,2 para septiembre, 1,1 para octubre y 1,1 para noviembre. ATE rechazó el ofrecimiento, mientras que UPCN aceptó.

“Hasta el momento, todos esos incrementos quedaron por debajo de la evolución de los precios publicada por el Indec: 1,6% en junio, 1,9 en julio, 1,9 en agosto y 2,1 en septiembre”, señalaron.

Desde el sindicato, además, alertaron sobre u n “desguace de áreas sensibles de control y fiscalización para adaptar el Estado a esta nueva normativa prevista” en lo laboral.

“Vamos a movilizar al ex Ministerio de Trabajo porque a los efectos de facilitar la posterior quita de derechos, ya pretenden empezar a adaptar la máxima autoridad laboral del país con esa finalidad. Intentan desmantelar áreas completas, casualmente las de fiscalización o las agencias territoriales, para impartir nuevas reglas y que las patronales no tengan ningún tipo de control ”, explicaron desde ATE.

El secretario general de ATE Nacional concluyó: “La medida de fuerza tiene que servir para cuestionar fuertemente la posibilidad que se aniquilen todos los derechos laborales detrás de la modernización, pero también para obligar al Gobierno a reabrir las paritarias y reparar el daño grave que se ha producido en los salarios”