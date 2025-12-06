Después de intensas negociaciones a contrarreloj, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) logró alcanzar un nuevo acuerdo paritario que beneficiará a los trabajadores del sector en los próximos meses. El entendimiento se concretó cuando todo indicaba que las conversaciones quedarían postergadas hasta el año próximo.

El punto central del acuerdo con las cámaras consiste en el otorgamiento de una suma adicional de carácter no remunerativo por un monto de $ 60.000 . Esta cifra será abonada mensualmente durante cuatro períodos consecutivos:

Diciembre 2025

Enero 2026

Febrero 2026

Marzo 2026

Las recomposiciones se extinguen con el pago mensual de cada una de ellas, con excepción de los últimos $ 60.000 –correspondientes al mes de marzo de 2026– los cuales se incorporarán a los básicos en su valor nominal en el mes de abril de 2026.

Continuidad de la suma previamente acordada

Paralelamente, las partes acordaron mantener vigente otra suma no remunerativa que ya venía siendo percibida por los trabajadores. Se trata de un monto de 40.000 pesos que había sido pactado a mediados del presente año.

Con esta medida, los empleados del sector recibirán en total 100.000 pesos mensuales en concepto de extras no remunerativos durante los próximos cuatro meses. Esta combinación de ambas sumas representa un alivio importante para afrontar las fiestas de fin de año y el inicio del 2026, destacaron las partes.

Vigencia y cláusula de revisión

El acuerdo abarca un período de diez meses, extendiéndose desde julio del año en curso hasta finales de abril de 2026. El cronograma incluye una cláusula de revisión programada para el mes de marzo.

En esa instancia, las organizaciones firmantes volverán a reunirse para analizar el contexto económico. El objetivo será evaluar posibles ajustes necesarios según las variaciones que pudieran registrarse en los indicadores económicos durante ese período.

Hay que destacar que los términos del convenio no resultan de aplicación obligatoria para los acuerdos salariales que puedan firmarse específicamente en la ciudad de Río Grande, ubicada en la provincia de Tierra del Fuego.

No obstante, una vez que el documento sea homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación, las sumas establecidas constituirán el piso mínimo convencional para el sector a nivel nacional.

Impacto en los sueldos de diciembre

Durante diciembre, quienes se desempeñan bajo el Convenio Colectivo 130/75 percibirán escalas salariales que varían según el sector y la categoría laboral. Las liquidaciones incluyen un incremento del 1% aplicado al sueldo básico, junto a una asignación adicional de $60.000 que no se adiciona al salario remunerativo.

Por ejemplo, en el segmento de Maestranza, los salarios van desde 1.095.795 pesos en la Categoría A hasta 1.109.560 pesos en la Categoría C. En el caso de los Administrativos, el rango se extiende desde 1.107.268 pesos hasta 1.158.519 pesos, dependiendo de la categoría.

Los Vendedores también presentan diferencias según su clasificación, con haberes que oscilan entre 1.111.091 pesos y 1.158.519 pesos.

Puesto Con nuevo aumento en diciembre (sin incluir aguinaldo) Maestranza: Categoría A $ 1.095.795 Categoría B $ 1.098.852 Categoría C $ 1.109.560 Administrativos: Categoría A $ 1.107.268 Categoría B $ 1.111.860 Categoría C $ 1.116.448 Categoría D $ 1.130.218 Categoría E $ 1.141.690 Categoría F $ 1.158.519 Cajeros: Categoría A $ 1.111.091 Categoría B $ 1.116.448 Categoría C $ 1.123.333 Auxiliares Generales: Categoría A $ 1.111.091 Categoría B $ 1.118.740 Categoría C $ 1.143.985 Auxiliares Especiales: Categoría A $ 1.120.274 Categoría B $ 1.134.041 Vendedores: Categoría A $ 1.111.091 Categoría B $ 1.134.044 Categoría C $ 1.141.690 Categoría D $ 1.158.519

Bono especial para supermercados

Adicionalmente, los empleados de las principales cadenas de supermercados del país recibirán un beneficio extraordinario. Se trata de un bono de 170.000 pesos que será abonado en diciembre de 2025.

Este monto surgió de negociaciones directas entre las cadenas y los representantes sindicales.