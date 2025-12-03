En esta noticia

En los próximos días llegará una de las fechas más esperadas del año por los trabajadores en relación de dependencia, los jubilados y los pensionados: la del pago de la segunda cuota del aguinaldo.

Dentro del grupo de trabajadores en relación de dependencia se encuentran los estatales, que también recibirán el 50% del Sueldo Anual Complementario (SAC), con fechas que cambian dependiendo la provincia en la que presten funciones.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos del aguinaldo 2025

Cuando se cobra el aguinaldo en diciembre 2025

Cada medio aguinaldo corresponde al 50% del sueldo de mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en el semestre. En esta ocasión, se trata del sueldo más alto del período de junio a diciembre.

Tal como establece la Ley 27.073, la segunda cuota tiene vencimiento el 18 de diciembre de cada año.

Sin embargo, las empresas y las gobernaciones cuentan con un período de gracia de cuatro días hábiles posteriores a la fecha. Eso quiere decir que algunos trabajadores registrados podrán cobrar su aguinaldo hasta el miércoles 24 de diciembre.

Aguinaldo para estatales: todo el calendario provincia por provincia

Provincias que ya definieron fecha de pago

  • Catamarca: 20/12
  • Jujuy: 15/12-19/12
  • Salta: 16/12
  • San Juan: 18/12-20/12
  • San Luis: 19/12
  • Tucumán: 18/12-20/12

Provincias que aún no definieron el pago

  • Buenos Aires
  • Chaco
  • Chubut
  • Córdoba
  • Corrientes
  • Entre Ríos
  • Formosa
  • La Pampa
  • La Rioja
  • Mendoza
  • Misiones
  • Neuquén
  • Río Negro
  • Santa Cruz
  • Santa Fe
  • Santiago del Estero
  • Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

El aguinaldo se calcula de manera sencilla, pero es importante hacerlo correctamente para conocer el monto correspondiente.

Paso a paso para calcular el aguinaldo:

  1. Identificar el semestre que corresponde: enero a junio para la primera cuota (paga en junio). Julio a diciembre para la segunda cuota (paga en diciembre).
  2. Buscar el mejor sueldo bruto mensual del período: se considera el salario bruto (antes de descuentos). Se incluyen horas extras, comisiones y variables habituales, pero no el aguinaldo anterior.