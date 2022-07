Sergio Massa arma su gabinete: quiénes son los economistas y asesores cercanos

El desembarco de Sergio Massa como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura implica el avance de una figura de buena relación con empresarios e inversiones, lazos con organismos internacionales y cercanía con los Estados Unidos. Massa es abogado pero está rodeado por el equipo de economistas del Frente Renovador. El lunes Massa anunciará su Gabinete económico.

Entre los asesores que hoy tienen espacio en el Gobierno están José Ignacio De Mendiguren, titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior; el flamante titular de Aduana, Guillermo Michel; el director del Instituto Nacional de Estadística y Censo, Marco Lavagna. También Lisandro Cleri, que recién recaló en la Comisión Nacional de Valores (CNV) tras la salida de Adrián Cosentino luego de la renuncia de Martín Guzmán.

Silvina Batakis quedaría como secretaria de Hacienda, mientras que Daniel Scioli saldría de Desarrollo Productivo. En su lugar se plantea el desembarco de De Mendiguren, quien ya ocupó el cargo de secretario de Industria.

Marco Lavagna, titular del INDEC, uno de los economistas que integran el Frente Renovador

Gabriel Delgado interventor de Vicentin es el hombre del equipo de asesores de Massa vinculado al campo que podría reemplazar a Julián Domínguez en Agricultura.

alivio fiscal

Massa tomó baja su ala temas impositivos como Ganancias y Monotributo. Sus asesores le dicen "el Señor de los Alivios", por los respiros fiscales, parafraseando a la saga de JR Tolkien. Con la llegada de Michel a la Aduana empezó a ganar terreno en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Mercedes Marcó del Pont, con la que hubo roces por la instrumentación de temas impositivos, pasó de AFIP a estar al frente de la relación con organismos multilaterales -hasta ahora a cargo del renunciado Gustavo Beliz- , que estará bajo control de Massa. En su lugar quedaría al frente de AFIP Carlos Castagneto, que responde a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

qué pasará con energía

Uno de los nombres que vuelve a la mesa cuando se habla del desembarco de Massa en el Gabinete es el del ex ministro de Economía, Miguel Peirano, de buena relación con la industria y hoy presidente del Banco de Tierra del Fuego y de la Cámara Argentina de la Energía (CADE) . En su entorno, en tanto, aseguran que no está previsto que se sume al Gobierno y que no quiere volver a la función pública, una definición que tomó 'hace años'.

Las áreas de Energía con la llegada de Silvina Batakis por Martín Guzmán siguieron bajo control kirchnerista. El ex Columbia mantuvo cruces durante más de un año con el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, cercano a la interventora del ENRE, Soledad Manin. En gas, se mantuvo Federico Bernal.

Por otra parte, entre las personas con las que Massa tiene diálogo sobre políticas económicas figura el ex titular de Anses, Diego Bossio, hoy titular de Equilibra con el ex Cippec Martín Rapetti.

Por otra parte, se plantea si habrá continuidad para Miguel Ángel Pesce en el Banco Central bajo este nuevo esquema. Martín Redrado, uno de los nombres que asoman habitualmente como su reemplazo, de momento no forma parte del equipo, según indican en su entorno. Pesce, en tanto, avanzó con la suba de tasas para mostrar señales a los mercados en un día donde los cambios en el gabinete generaron mejoras en la cotización de títulos y baja en los dólares financieros.