A principios de marzo, Mail Boxes Etc (MBE), red internacional de envíos nacionales e internacionales, desembarcó en la Argentina con un plan de inversión de u$s 6 millones y una estrategia de crecimiento basada en el modelo de franquicias. Ahora, llega a la Patagonia. Hoy, la empresa anunció la apertura de su primera sucursal en la provincia de Neuquén. El objetivo -señaló- apunta a “capitalizar el dinamismo productivo de la región y acompañar el crecimiento de emprendedores y empresas locales con soluciones logísticas”. Tal como había anticipado Santiago Rebuffo, country manager de la compañía, a El Cronista, “el plan de desarrollo contempla unas 30 sucursales en un plazo de 10 años, operadas bajo el modelo de franquicias”. Y con ello, la creación de 150 puestos de trabajo directos. Su desembarco responde al fuerte dinamismo productivo de la provincia. En una economía en la que el sector energético impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta ya proyecta inversiones por más de u$s 130.000 millones en los próximos cinco años, MBE busca capitalizar la creciente demanda de servicios logísticos profesionales. Así sea en envíos internacionales urgentes, servicios de última milla a lugares remotos, embalajes profesionales con estándares de calidad certificados o servicios de mensajería locales, MBE permite realizarlos a través de un mismo canal. “Neuquén presenta un fuerte potencial, con una actividad empresarial en expansión y una demanda concreta de soluciones logísticas confiables y a medida, capaces de acompañar a empresas, emprendedores y profesionales en su operatoria diaria”, destacó Rebuffo. Abrir una franquicia de Mail Boxes Etc. en el país requiere una inversión estimada de u$s 100.000, que incluye u$s 70.000 entre canon inicial e inversión de apertura y otros u$s 30.000 de capital de trabajo para operar hasta alcanzar el punto de equilibrio. El esquema de expansión de Mail Boxes también tiene impacto en el empleo. Cada sucursal suele operar con entre tres y 30 empleados, aunque el promedio estimado para el mercado argentino es de cinco trabajadores por tienda.