Azcuy, la desarrolladora fundada por Gerardo Azcuy y con fuerte presencia en Caballito, desembarcó en el mundo náutico. La compañía asumió la representación oficial en la Argentina de Azimut, la marca italiana de yates de lujo fundada en 1969. La operación se realizó a través de Azimut Argentina S.A. y estará vinculada a So Riverie, el proyecto residencial que la empresa desarrolla en Nordelta. Según informó la compañía, el acuerdo incluye la comercialización de embarcaciones de la marca en el país y la creación de un espacio denominado Azimut Clubhouse dentro del emprendimiento. El primer modelo que la compañía exhibirá en el proyecto será el Fly 62, una embarcación de casi 20 metros de eslora. En el mercado internacional, este tipo de yates tiene precios que rondan entre los u$s 2,5 millones y u$s 3,5 millones. “La Argentina volvió a ser un país donde se puede planificar a largo plazo”, señaló Azcuy a El Cronista. So Riverie forma parte del desembarco de Azcuy en Nordelta, después de más de dos décadas enfocado principalmente en Caballito. Con una inversión de u$s 40 millones, la desarrolladora compró un terreno de 250 metros y 18.000 metros cuadrados construibles, a sólo 100 metros del río, donde avanza con un complejo residencial de estilo náutico. El emprendimiento está ubicado frente al barrio El Yacht, rodeado por el río Luján y el Canal Mayor. Tendrá dos edificios residenciales, marina privada para embarcaciones de hasta 62 pies y sectores vinculados a gastronomía y actividades sobre el agua. El proyecto suma 27.600 metros cuadrados de superficie total, distribuidos entre el Edificio Río y el Edificio Bahía. Cada uno tendrá cerca de 100 metros de frente al agua y todas las unidades estarán orientadas hacia el canal. El anteproyecto contempla edificios horizontales con alturas de entre tres y cuatro pisos. Además, al menos el 50% de las unidades contará con terraza y piscina propia. La empresa fue fundada en Italia en 1969 por Paolo Vitelli y hoy forma parte del grupo Azimut Benetti, uno de los mayores fabricantes de yates y megayates del mundo. Según el ranking Global Order Book elaborado por la revista especializada Boat International, el grupo lidera desde hace 25 años la producción mundial de megayates de más de 24 metros. En 2024 alcanzó una participación cercana al 20% del mercado global. Actualmente tiene 164 embarcaciones en construcción y una cartera de pedidos que se extiende hasta 2029. En el último ejercicio fiscal, reportó ingresos por 1300 millones de euros. La compañía tiene operaciones en Italia y Brasil y presencia comercial en Europa, Estados Unidos, Medio Oriente y Asia. Además de Azimut, el grupo controla Benetti, la histórica marca italiana especializada en megayates que adquirió en 1985. Azcuy se convirtió en uno de los desarrolladores con mayor presencia en Caballito, Flores y Parque Chacabuco. Fundada por el arquitecto Gerardo Azcuy, la compañía lleva construidos más de 200.000 metros cuadrados en la Argentina. En los últimos años, la desarrolladora avanzó con edificios sobre avenidas como Pedro Goyena, donde concentró gran parte de sus proyectos. A diferencia de otros emprendimientos de la zona, la compañía apostó por departamentos amplios, con amenities y terminaciones importadas, en un mercado donde predominaban las unidades chicas. “Caballito es un barrio aspiracional y había muy poca oferta premium. Vimos un nicho”, había explicado Azcuy tiempo atrás a El Cronista. A pesar del contexto del mercado inmobiliario, Azcuy vende en promedio unos 15.000 metros cuadrados por año. Según había explicado el empresario, cerca del 80% de las operaciones se realizan con consumidor final.