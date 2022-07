Fuerte suba de la tasa de Leliq: el BCRA la elevó en 800 puntos básicos

El Banco Central se tornó todavía más agresivo. Dispuso elevar en otros 800 puntos básicos la tasa de interés de la Leliq, convalidando así el mayor incremento de tasas del Gobierno de Alberto Fernández. Con esta medida, la autoridad monetaria lleva la tasa de política monetaria al 60% de TNA, buscando así contener aplacar la presión sobre el dólar y el avance de los precios.

La entidad que preside Miguel Pesce también incrementó el rendimiento de los pases pasivos a un día. Elevó el piso del nuevo corredor de tasas anunciado la semana pasada en 850 puntos básicos, para llevarlo al 55% de TNA .

La decisión del BCRA llega después de que el Ministerio de Economía subiera la tasa de las Ledes hasta el 70% , fijando así un nuevo techo para el corredor. Esa decisión le permitió al Tesoro captar $ 318.000 millones adicionales a los vencimientos.

Fuerte suba de tasas para que Economía capte $ 515.000 millones

Con este nuevo incremento, séptimo desde que comenzó el año, la tasa de política monetaria acumula un avance de 22 puntos porcentuales en 2022. Así, trepa a su nivel más alto desde diciembre de 2019, antes del inicio del ciclo bajista que inició la gestión de Alberto Fernández tras su llegada a la Casa Rosada.

Gabriel Caamaño, economista de consultora Ledesma, calculó que con la suba de hoy, la Tasa Efectiva Mensual (TEM) trepa a 4,7% y la Tasa Efectiva Anual (TEA) crece a 80%. " Sigue siendo negativa frente a la inflación y el TCN oficial, pero menos ", advirtió. "Es sumar racionalidad en el margen, debería ayudar", agregó.

No obstante, el economista recordó que ahora resta por verse si en la licitación de Leliq de hoy, la autoridad monetaria prorratea o no. "Si no prorratea, la señal de tasa empezaría ser consistente y más lógica, algo que se viene reclamando hace rato", indicó.

Similar cálculo hizo Sebastián Menescaldi, director de Eco Go. Según detalló, el nuevo piso para el corredor de tasas, es decir el rendimiento de los pases pasivos a un día, queda en 55% de TNA, 73,3% de TEA y 4,7% de TEM . En el medio, la Leliq a 28 días pasa a rendir 60% de TNA, 79,8% de TEA y 5% de TEM. El techo del corredor, cabe recordar, había quedado fijado ayer en 70% de TNA, 90,3% de TEA y 5,5% de TEM. " Todavía no es positiva, pero se torna neutral la tasa de interés del Tesoro ", dijo.

Dentro del mercado había ya una gran expectativa de que el BCRA volvería a subir la tasa este jueves. Dicha presunción creció todavía más desde que ayer el Tesoro elevó el rendimiento del techo del nuevo corredor.

Según explica Federico Furiase, director de Anker Latinoamérica, si bien Finanzas debe buscar que el spread sea interesante para potenciar el financiamiento neto a través de la liquidez de los bancos, también la Leliq debe acompañar .

Esto ocurre porque "para el mercado el riesgo BCRA y el riesgo Tesoro no son lo mismo y por eso no se puede quedar tan atrás la Leliq". Además, recordó que la tasa de política monetaria "tampoco debe perderle pisada al ritmo de crawling peg del tipo de cambio oficial".

Por otra parte, el economista calificó como "una señal positiva" que el Tesoro haya podido captar $ 318.000 millones adicionales ayer a través de la suba de tasas.

Plazos fijos siguen por encima de la Leliq

Junto con las subas de tasas, el Directorio del BCRA también decidió incrementar las tasas para los plazos fijos. Para las imposiciones a 30 días hasta $ 10 millones estableció un nuevo piso de 61% anual, lo que representa un rendimiento de 81,3% en términos efectivos anuales .

Para el resto de los depósitos a plazo fijo del sector privado la tasa mínima garantizada se establece en 54%, lo que representa una TEA de 69,6%.