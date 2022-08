Quién es y cómo piensa Daniel Marx, el elegido por Sergio Massa para controlar la deuda

Daniel Marx, director del Banco Central durante la gestión de Raúl Alfonsín, protagonista en la década de los '90 y en el retorno de Domingo Cavallo, en el 2000 con el "blindaje", fue elegido por Sergio Massa para gestionar dos asuntos centrales en el ámbito económico: deuda y reservas.

En uno de los movimientos más sorpresivos, hasta el momento, en la conformación del nuevo gabinete de Economía, el ex titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, designó a Marx para integrar el comité para el desarrollo del mercado de capitales y seguimiento de la deuda pública. El especialista fue líder de la negociación de la deuda dentro del Ministerio de Economía en el último tramo del gobierno de Alfonsín y el inicio del de Carlos Menem ,

Por su vínculo con el artífice del modelo de Convertibilidad que derivó en la última gran crisis económica financiera de la Argentina, en 2001, definitivamente, Marx no cuenta con apoyo del kirchnerismo. El "blindaje" representó e ndeudamiento por 40.000 millones de dólares y coronó el plan originado por Domingo Cavallo para salir de la "hiperinflación", que luego llevó a un "megacanje" -que apuntó a cambiar deuda de inminente vencimiento por bonos largos con mejores tasas de interés en dólares-, que puso fin al "uno a uno" .

Los cuestionamientos que recibió la década menemista en las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner no pesaron a la hora de armar el equipo del tigrense que concentrará el control de las principales variables de la economía , incluida la deuda y las relaciones con organismo internacionales y multilaterales de crédito.

De hecho, el funcionario que regresa al plano ejecutivo con un rol central en el renovado equipo que confirmó Massa a través de su cuenta de Twitter, ya formó parte del comité de renegociación de la deuda pública en la gestión de Martín Guzmán.

"Daniel Marx integrará el comité para el desarrollo del mercado de capitales y seguimiento de la deuda pública. Ellos y ellas tienen como objetivo fortalecer las reservas, asegurar el financiamiento del Tesoro y promover el desarrollo de un mercado de capitales nacional", informó el flamante titular de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura en su red social.

AGENDA URGENTE

Luego de jurar como Ministro, este miércoles, Sergio Massa realizará anuncios vinculados al rumbo que tomará la economía a partir de su gestión . Junto con el control de la inflación que se prevé récord para el mes de julio , la supercartera tiene ejes bien concretos para avanzar en lo que se denomina "agenda urgente" : dólar, reservas y deuda externa.

En ese sentido, tanto la posible revisión de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través del acuerdo de facilidades extendidas que se firmó en la era Guzmán, como la renegociación con el Club de París y la búsqueda de financiamiento externo son factores determinantes para "calmar la macro".

Por eso, por el expertise que tiene en gestión de deuda, en las últimas horas, los ojos del sector financiero se concentran en Daniel Marx, el hombre que deberá controlar el ritmo del endeudamiento público y fortalecer el mercado de capitales en pesos para ahuyentar finalmente el fantasma de la devaluación que llevó al dólar paralelo y a los financieros a niveles récord en las últimas semanas.

En este escenario, la Casa Rosada espera señales positivas para la segunda revisión trimestral de metas con el Fondo , que comenzará en las próximas semanas, y representa el desembolso de US$ 4.000 millones para el Tesoro.

¿QUÉ PIENSA DANIEL MARX?

El futuro referente en materia de desarrollo del mercado de capitales y seguimiento de la deuda pública se desempeña en el sector privado como director de la consultora Quantum Finanzas y participa como columnista de El Cronista.

En su última colaboración, bajo el título "Contorsiones en la danza entre pesos y dólares" , el economista esbozó ideas que permiten delinear la impronta que buscará imprimirle a su nuevo rol en la función pública.

Luego de explicar que varios países, en diversos momentos, se enfrentaron con importantes desequilibrios acumulados en sus sistemas monetarios, fiscales y cambiarios en combinación y un contexto poco propicio para lograr un crecimiento sostenible , Marx señala que "cuando las autoridades recurrieron a políticas que buscaban evitar soluciones que implicaran asumir costos iniciales, las fallas terminaron manifestándose en elevada y creciente inflación".

Daniel Marx deberá apuntalar el ritmo del endeudamiento público y fortalecer el mercado de capitales en pesos

"En ese contexto las restricciones cambiarias como mecanismo defensivo, llevaron a que la población usara monedas alternativas", agrega el economista y señala que "ello naturalmente deriva en una escalada de los tipos de cambio alternativos y la pérdida de poder adquisitivo de la moneda del país".

Para el ex titular del BCRA, recurrir a la sanción de "pseudo-infractores" que operan en mercados no oficiales "no solo no terminaron de lograr su propósito, sino que también produjeron efectos contraproducentes; mayor inflación y depreciación de la moneda, ineficiencias crecientes en la producción de bienes y servicios y mayor informalidad".

Por eso, advierte que "el uso de monedas alternativas (reconocimiento de dolarización parcial) ayuda a mitigar efectos negativos sobre la actividad económica en comparación con un proceso de dolarización basada en la salida de capitales".