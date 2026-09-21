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Una jueza del fuero Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires declaró la inconstitucionalidad de un artículo del nuevo régimen penal juvenil que establece la punibilidad a partir de los 14 años y sobreseyó a un adolescente de esa edad acusado de haber participado en un intento de robo.

La resolución fue dictada por la jueza Laura De Marinis, quien interviene en una causa iniciada este mes a partir de un episodio en el que estuvieron involucrados al menos cuatro adolescentes. El Ministerio Público Fiscal había calificado el hecho como “tentativa de robo”.

Laura de Marinis, tal aparece en su perfil en el sitio del Consejo de la Magistratura de CABA.

Según consta en el expediente, el grupo habría intentado sustraerle el teléfono celular a un hombre de 47 años. La víctima logró escapar del lugar y, a pocos metros, pidió asistencia a un agente de la Policía de la Ciudad.

El episodio ocurrió el 10 de septiembre y derivó en la intervención del fuero penal juvenil porteño. En su resolución, De Marinis consideró que correspondía sobreseer al adolescente de 14 años a partir de su cuestionamiento constitucional al régimen que habilita la persecución penal desde esa edad.

La magistrada sostuvo que la respuesta del Estado frente a las infracciones cometidas por niños y adolescentes no debería comenzar necesariamente por el sistema penal. En ese sentido, planteó que los adultos tienen una responsabilidad previa vinculada con las condiciones de vida y el acompañamiento durante la infancia.

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“A lo que apunto es que, como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables”, sostuvo De Marinis en el fallo.

La jueza agregó que recurrir al sistema penal por las fallas de las respuestas de los adultos implica, a su criterio, desentenderse de las responsabilidades que corresponden a la sociedad y al Estado.

“Castigarlos por las faltas de respuesta del mundo adulto significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros”, afirmó.

De Marinis también aclaró que su planteo no supone desconocer la gravedad de las infracciones cometidas por adolescentes. “No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil”, señaló, antes de sostener que la incorporación al sistema penal debería constituir “el último recurso” y que, en determinadas trayectorias, puede terminar siendo el primero.

El antecedente en la provincia de Buenos Aires

El fallo porteño se suma a otro pronunciamiento judicial reciente contra la aplicación del nuevo régimen penal juvenil. En la provincia de Buenos Aires, la jueza Marta Pascual había declarado la suspensión del régimen, aunque esa decisión posteriormente fue revocada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro.

La resolución de De Marinis constituye, de esta manera, un nuevo cuestionamiento judicial a la aplicación de las normas que modificaron el tratamiento penal de los adolescentes a partir de los 14 años.

La jueza asumió su cargo en diciembre de 2023. En este caso, su intervención comenzó a partir de la situación de flagrancia registrada el 10 de septiembre, cuando la Policía de la Ciudad intervino ante el episodio en el que participaron los adolescentes.