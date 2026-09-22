Construyen un barrio de casaquintas de lujo en la “nueva” zona norte, cerca de un hotel y bodega de moda

Grupo Portland, la desarrolladora detrás de L’Avenue Libertador, el único edificio diseñado por el estudio Zaha Hadid Architects en Latinoamérica, avanza con un nuevo proyecto en la provincia de Buenos Aires. Esta vez, desembolsará cerca de u$s 4 millones en un barrio abierto de 140.000 metros cuadrados.

La Fraternidad, ubicado en General Rodríguez, será el primer desarrollo de Portland Terra, la sociedad que conformaron Grupo Portland y Lotes para Todos.

El predio estará dividido en lotes de entre 300 y 450 metros cuadrados, que se venderán con financiación directa de hasta 240 cuotas en pesos.

El proyecto se ubica a unos 650 metros de la estación La Fraternidad del ferrocarril Sarmiento y a 11 minutos en auto del Acceso Oeste.

Los primeros lotes se entregarán hacia fines de 2027.

Cuánto costarán los terrenos

Los terrenos tendrán entre 300 y 450 metros cuadrados, con precios que irán de u$s 30.000 a u$s 45.000, dependiendo de la superficie. El valor ronda actualmente los u$s 100 por metro cuadrado.

Los lotes se ofrecerán con financiación directa en pesos de hasta 240 cuotas, equivalente a 20 años.

La inversión se da en momentos en que distintas localidades alejadas de la Ciudad ganaron población y sumaron nuevos desarrollos inmobiliarios. “Desde el Censo 2010 al de 2022, San Vicente creció un 45%, Añelo un 44,7% y General Rodríguez un 43,8% en población”, explicó Alan Mohadeb, socio de Grupo Portland a El Cronista.

El crecimiento también se observa en otros corredores del Gran Buenos Aires. Zonas como Pilar, Escobar y Canning recibieron nuevos proyectos residenciales, acompañados por el desplazamiento de parte de la población hacia puntos más alejados de CABA.

Los últimos movimientos de Portland

La desarrolladora tiene actualmente 15 proyectos en ejecución que suman alrededor de 500.000 m2. Las obras están distribuidas entre CABA y distintos municipios del Gran Buenos Aires.

Entre ellos se encuentra L’Avenue Libertador, ubicado sobre Avenida del Libertador. El complejo tiene 36 pisos y más de 42.000 m2 y fue diseñado por Zaha Hadid Architects , el estudio fundado por la arquitecta anglo-iraquí Zaha Hadid.

La obra se convirtió en el primer proyecto del estudio en América Latina.

La compañía también avanzó durante los últimos años fuera de CABA. Uno de esos casos es Distrito Canning, ubicado sobre las 70 hectáreas donde anteriormente funcionaba un campo de golf de 18 hoyos.

El emprendimiento demandará más de u$s 100 millones y tendrá viviendas, oficinas y un paseo comercial sobre la Ruta 58. La primera etapa contempla más de 300 unidades residenciales y edificios corporativos.

El grupo ya cerró acuerdos con Jumbo, Kansas, Santander y el Sanatorio Otamendi para instalarse en el predio. Las primeras entregas están previstas para los próximos 30 meses. Las viviendas de la etapa inicial parten de los u$s 120.000.

Para los próximos años, el grupo analiza sumar otras áreas de actividad. “Vamos a incorporar retail como una nueva unidad e inversiones logísticas”, adelantó Mohadeb.

En la Ciudad, también comenzó a mirar hacia el sur. Barracas y La Boca están entre las zonas que estudia, mientras que en la provincia mantiene obras en San Fernando, Tigre y Escobar.