La visita del presidente Javier Milei y su comitiva el viernes a Bahía Blanca marcó el comienzo de lo que puede ser una lógica para el próximo año previo a la elección presidencial. Recorridos por ciudades con proyectos aprobados del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), para mostrar actividad económica en tiempos en los que las mediciones oficiales empieza a reflejar un freno.

Así fue que el jefe de Estado dio rienda suelta en su cuenta de Instagram a postales el fin de semana que dejó su paso por la ciudad bonaerense donde despuntan dos grandes proyectos anunciados con incentivos oficiales.

Por un lado, visitó el complejo industrial para el procesamiento de gas proveniente de Vaca Muerta que lleva adelante la empresa Mega S.A.. Se trata de una inversión de más de u$s 360 millones, para ampliar su capacidad productiva y potenciar la exportación de hidrocarburos, con un proyecto que permitirá incrementar en 27% su capacidad de procesamiento y generar 770 empleos directos e indirectos. Allí, el Presidente se dio un baño de multitudes, con abrazos, aplausos y acompañamiento de gente que celebraba su llegada como señal de apoyo al proceso en marcha. Para La Libertad Avanza, la imagen de un motor que se mueve.

A su vez, el Gobierno también se esforzó en comunicar que Milei “sobrevoló” los terrenos cercanos a la Central Térmica Piedra Buena, donde la compañía Pampa Energía tiene previsto avanzar con la construcción de una nueva planta de urea, ahora que le fue aprobado también un proyecto de RIGI por más de u$s 2700 millones. Se trata de un insumo clave para el agro que actualmente se importa. Desde 2029 permitiría producir localmente 2,1 millones de toneladas tanto para el mercado interno como para la exportación.

El comunicado oficial de la Casa Rosada incluso llamó la atención por una expresión inaudita en la administración actual, ya que anticipó que se generarán divisas por u$s 1000 millones entre exportaciones y “sustitución de importaciones”. Sí. “Sustitución de importaciones” en un texto oficial.

Si bien el Presidente está viajando por vez número 19 a Estados Unidos, esta vez por la Asamblea de Naciones Unidas, y luego irá a la Argentina Week en París, al regreso se espera una agenda donde se pueden suceder otros destinos con contextos similares. Incluso, como lo acompañarán unos doce gobernadores aliados de la Casa Rosada, se puede tomar como un anticipo de futuros destinos donde pueden coordinarse visitas oficiales para mostrar que “el plan funciona” y genera movimiento.

De los grandes números de anuncios de proyectos ligados al RIGI, un puñado de proyectos podrían concentrar movimientos en Neuquén, San Juan y Catamarca , entre otros destinos.

La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que durante el segundo trimestre el Producto Bruto Interno cayó 0,6% respecto del trimestre previo y los datos de julio empiezan a generar la inquietud de si el tercer trimestre no tendrá un desempeño similar. En caso de otro dato en rojo en la comparación desestacionalizada contra el período anterior se empezará de lo que técnicamente los economistas consideran una recesión. Hacer campaña con ese mote en el debate público será un desafío para el oficialismo.

Sobre todo porque la retracción de la actividad se debe a que el consumo y el crédito no repuntan y porque la industria y la construcción están sufriendo por un lado la competencia importada y por otro la disminución casi a cero de la obra pública.

Como ejemplo, es muy posible que los recorridos de Milei hagan más hincapié en la zona cordillerana que, por caso, en los pueblos ligados a la industria como puede ser en Santa Fe. En los últimos días, un caso testigo tuvo lugar en la localidad de Pueblo Esther, donde cerró la planta local de Adient Automotive y despidió 70 personas. Desde allí proveía de butacas a la planta de General Motors en General Alvear, a la entrada de Rosario. Ahora, esa multinacional seguirá abasteciendo la terminal automotriz pero desde su planta en Brasil.

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En la prensa local subrayaron los motivos por los que la ecuación económica no cerró a pesar de que Pueblo Esther está a media hora en auto de General Alvear. “Entre los factores que aparecen detrás de la decisión se encuentran la debilidad del mercado interno, las condiciones cambiarias y una mayor facilidad para el ingreso de productos importados”, indicó Rafaela Informa. Por eso hace unos días hablaron en la Federación Industrial de Santa Fe de que se vive un “ACV productivo” y llamaron al gobierno nacional a reaccionar.

En este marco, la búsqueda de conseguir un mayor impacto de los programas ligados al RIGI en el resto de los sectores, especialmente los de mano de obra intensivos, ahora incluye una novedad. El Ministerio de Economía, casi sin anunciarlo, publicó en redes la convocatoria a la primera Ronda de Negocios RIGI justamente en Rosario. Será el 29 de octubre y se buscará contactar a “grandes inversores” de empresas mineras e industriales con “proveedores nacionales de bienes y servicios”. ¿Son mesas de coordinación? ¿Está interviniendo el Estado?

A todo esto, el ministro de Economía, Luis Caputo, por su parte, está caminando su propia ruta electoral. Luego de hacer anuncios de créditos hipotecarios, de préstamos en dólares y de que el Banco Nación lanzara líneas prendarias para la compra de autos, un tuit sorprendió en la cuenta del Palacio de Hacienda en X. Con un video de maquinarias y obras en rutas, como si fuera un viejo spot de obra pública, posteó: “Avanza la recuperación de más de 360 kilómetros de las rutas del Mercosur con inversión 100% privada”.