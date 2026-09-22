En esta noticia “Estamos indignados”: la reacción del ministro de Justicia porteño

El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, dijo este martes que presentará un pedido de jury contra la jueza Laura Beatriz De Marinis. Se trata de la magistrada que declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad en un caso de tentativa de robo y sobreseyó a un adolescente de 14 años .

“Yo voy a estar presentando a título personal el pedido de jury a esta jueza para que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad analice e interprete, porque ese es el tipo de procedimiento, si esta jueza cumplió o no con su tarea”, expresó.

“Estamos indignados”: la reacción del ministro de Justicia porteño

El funcionario cuestionó, en diálogo con Radio Mitre, la resolución de la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3. “Estamos indignados. Este tipo de fallos te ponen en crisis todo un trabajo que se viene haciendo, que se hizo en el Congreso Nacional, que bajó la edad de imputabilidad para que aquel que no cumple la ley tenga sus consecuencias”, sostuvo.

Noticia en desarrollo