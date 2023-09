Quién es Darío Epstein: el economista de Javier Milei que le puede subir o bajar el pulgar a la dolarización

Javier Milei, candidato a presidente por la Libertad Avanza, revalidó su objetivo de dolarizar la economía argentina. "El único que le puede poner fin a la inflación soy yo" , aseguró.

Con la premisa de dejar de utilizar el peso argentino como moneda de curso legal, el economista, que ganó las elecciones PASO 2023 con casi el 30% de los votos , anticipó que, de resultar vencedor, enviará un proyecto de ley al Congreso para impulsar la medida.

Sin embargo, ante la falta de reservas y en medio de un contexto de incertidumbre con respecto a la cotización del dólar , su iniciativa podría verse afectada. En ese sentido, uno de sus asesores financieros, Darío Epstein, dejó en "stand by" el programa económico.

"Vamos a ser claros, Javier tiene una propuesta de dolarización muy concreta, tan concreta que no vamos a dolarizar si no hay dólares" , remarcó en el "Ciclo Democracia y Desarrollo" organizado por el Grupo Clarín.

Dolarización: ¿qué dijo Darío Epstein sobre el plan de Javier Milei?





En medio de la incertidumbre económica que atraviesa la Argentina, el experto en asuntos bursátiles explicó que "cualquiera que sea electo presidente y asuma el 10 de diciembre, va a tener que trabajar muy fuerte en reducir el gasto" .

No obstante, aclaró que "probablemente esa reducción del gasto sea recesiva porque acá no hay milagros" y, si no se reduce por encima de las recaudaciones , "ningún plan, ni la dolarización ni un Banco Central independiente, lo que quieran, puede funcionar, porque esto no da para más".

A raíz de esto, Epstein reconoció que si La Libertad Avanza llegase a la Casa Rosada e implementaría el dólar como moneda principal, "les permitirá a los trabajadores preservar el valor de sus salarios" .

Para llevar a cabo la dolarización, "estamos trabajando en un proceso, que tiene sus defectos también eh, no sólo virtudes, es que no puede haber déficit fiscal" .

¿De qué se trata la dolarización que propone Javier Milei?



En caso de ser electo presidente, el plan de dolarizar la economía que impondría Javier Milei demoraría entre 9 y 24 meses , ya que "antes hay que solucionar el problema de las Leliq" del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Además, el libertario aseguró a principios de 2023 y sumada a la falta de reservas, "nosotros (la Libertad Avanza) estuvimos avanzando en negociaciones" para conseguir divisas.

En tanto, con el objetivo de aplicar su plan "Motosierra", el economista afirmó en su momento que para terminar con la devaluación y la pérdida del poder adquisitivo "hay que cerrar el Banco Central" .

Sin embargo, este miércoles 6 de septiembre en el Foro LATAM, el candidato afirmó que "la dolarización la voy a hacer a precio de mercado".