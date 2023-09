Diana Mondino y el plan Milei para abrir el cepo: "Primero hay que hacer algo con las Leliq"

El cepo cambiario se liberará "lo antes que se pueda, pero no sé cuándo, porque primero hay que hacer algo con las Leliq", dijo Diana Mondino, economista integrante del equipo de La Libertad Avanza. La dirigente, que suena como canciller en un eventual gobierno de Javier Milei, volvió a marcar que procurarán hacer las reformas en el menor tiempo posible, pero que existen limitantes. " Para liberar la brecha y el dólar, hay que hacer, primerísimo, algo con las Leliq , porque, si no, la gente saca los pesos y tendrías una explosión inflacionaria notable", advirtió.

Mondino fue una de las expositoras del Latam Economic Forum , que organizó su compañero de equipo, Darío Epstein, y cerró el candidato a presidente Javier Milei con un discurso sobre dolarización. La economista compartió panel con Marina Dal Poggetto, de Eco Go, y Martín Redrado. Y compartió con Dal Poggetto la preocupación por la deuda que acumula el Banco Central.

"Argentina tiene que honrar la deuda y básicamente hoy la deuda principalísima, que son los pasivos remunerados, las Leliq, son nuestros depósitos", dijo Mondino. "Casi todos los depósitos son de Fondos Comunes de Inversión que se utilizan para financiar el trabajo de las empresas, son depósitos transaccionales que, como están en FCI, se pueden retirar en uno o dos días", dijo. "Si un porcentaje relevante de esos depósitos quiere salir, ahí no hay precio ni del dólar ni de la tasa de durazno", afirmó.

Hizo una cuenta rápida: "cuando empezamos el análisis, se debían u$s 9200 millones. Hoy son u$s 35.000 millones de Leliq, entre 34.000 y 38.000 de deuda comercial, nadie sabe cuánto de SIRA autorizados, había u$s 12.000 millones de retenciones adelantadas y otros u$s 12.000 millones que ustedes creen que están en los bancos", dijo Mondino. "Hoy le faltan al Banco Central, dados los compromisos asumidos, u$s 90.000 millones de los de verdad", añadió.

Su estimación es más dramática que la que hizo el propio Milei dos horas más tarde en el mismo foro : "Hoy el balance (para dolarizar) está en torno a los u$s 35.000 millones, pero nosotros solemos hacer la cuenta como si fuera el peor de los casos, que es u$s 40.000 millones, donde tendríamos u$s 10.000 millones de base monetaria y u$s 30.000 millones de Leliq. Cuando rescatamos los u$s 40.000 millones terminamos con el problema de la inflación en Argentina. Nosotros tenemos cinco alternativas", dijo el candidato.

Mondino, ante una pregunta de El Cronista, afirmó que el cepo es un problema porque impide el uso libre de los pesos. "Eliminar el cepo sería conveniente y necesario, porque no puede ser que exista esta restricción. Pero hacerlo todo el mismo día a la misma hora es bastante difícil.

Antes, Dal Poggetto había dicho que el principal problema de la economía argentina es "un balance del Banco Central quebrado, en el que faltan dólares y sobran pesos". Y comparó: "A diferencia de 2015, hoy sobran pesos pero dos de cada tres pesos que sobran crean pesos en forma endógena, son pasivos remunerados". En aquel entonces, eran 0,6%. "El principal factor de expansión hoy es el déficit cuasifiscal", afirmó.

Mondino afirmó que, desde el día uno, el gobierno de Milei liberaría las exportaciones. "Se va abriendo la economía para exportar. Hoy hay restricciones, no solo por la brecha y las retenciones, sino la condicionalidad de qué se puede exportar y qué no, a quién y cómo". En una secuencia de reformas, añadió en diálogo con periodistas, la apertura total de las exportaciones (por ejemplo, eliminando los fideicomisos del trigo y el maíz) esta apertura llegaría antes que la de las importaciones.

Dolarización

¿A qué precio de referencia se dolarizaría? "La referencia va a ser el dólar que puedas tener en tu bolsillo", respondió Mondino. "El día que se pueda hacer, no el 10 de diciembre, vos vas a poder tener un dólar en tu bolsillo".

El impacto en los precios domésticos, admitió, es un problema. "Una de las enormes limitaciones que tenemos" es que la canasta básica todavía sigue al dólar oficial, de $ 350. "Pero ¿Por qué nuestros vecinos pueden pagar alimentos sin retenciones, energía sin subsidios, por qué ellos pueden y nosotros no?", se preguntó.