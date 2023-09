Diferencias y similitudes entre la dolarización y la Convertibilidad

El ministro de Economía, Sergio Massa, transita el camino a las elecciones sin Cristina, sin Alberto y sin Máximo. Pero sí lo acompaña el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hoy su principal aliado dentro de Unión por la Patria.

El objetivo de Massa es claro: quedarse con parte de los votos que dejó huérfanos Horacio Rodríguez Larreta y quedarse con otra parte de los que votaron a Javier Milei.

Al mismo tiempo, Milei sigue con aire triunfador y fustiga cada vez q puede a Patricia Bullrich, la candidata triunfadora en la interna de Juntos por el Cambio, pero a la cual Milei descalifica y la llama "segunda marca".

Precisamente Patricia es la que parece tener hoy un camino menos despejado.

Es que Patricia tiene que ablandar su discurso para convencer a los votantes de Larreta que es mejor opción que Massa y que lo que dijo en la campaña fue para ganar la interna. Ahí Bullrich tiene el problema de tener que jugar a dos puntas: es decir, hacer que la voten los de su espacio que no le eligieron y tratar de fidelizar a los que la votaron.

Es cierto que las PASO marcaron un país dividido en tercios. Pero también es verdad que el ballottage es el objetivo de los dos espacios que hasta antes de las elecciones primarias entendían que eran los dos más grandes de la Argentina.

Pero en el medio de las campañas se cuela la realidad de la economía. La respuesta de Milei a la inflación es la dolarización y el cierre del Banco Central. Los dólares para reemplazar a los pesos y el cierre de la máxima entidad monetaria para terminar con la impresión de billetes que generan inflación y déficit fiscal porque se crea una deuda mayor a la capacidad de pago.

"No vamos a dolarizar si no hay dólares", aclaró ayer Darío Epstein, uno de los principales asesores económicos del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei.

El especialista en mercados financieros expuso sobre la pérdida de valor del peso y cargó contra la "máquina de imprimir billetes" del Banco Central.

Pero cuando se le consultó de dónde iban a sacar las divisas, respondió: "Javier Milei tiene una propuesta muy concreta, tan concreta que no vamos a dolarizar si no hay dólares", dijo Epstein y replicó la agencia NA.

Lo que no se cuenta de la dolarización es cómo queda la competencia de un país cuando sus socios comerciales devalúan la moneda.

Lo más parecido a la dolarización la Argentina la vivió en los 90. La Ley de Convertibilidad que diseñó y puso en marcha el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, consistió en igualar la moneda local al dólar estadounidense por 10 años.

El Banco Central sin política monetaria, no imprimía, no devaluaba cuando Brasil, su principal socio comercial, lo hacía. La debacle fue solo una cuestión de tiempo. La Argentina tuvo Convertibilidad, perdió competitividad y siguió teniendo déficit fiscal. El costo de la Convertibilidad fue de u$s 12.000 millones anuales. Para dolarizar no sólo hay que tener los dólares.