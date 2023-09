El principal asesor económico de Milei relativizó su propuesta más importante: "No vamos a dolarizar..."

Darío Epstein, uno de los principales asesores económicos de Javier Milei, habló este martes acerca del plan monetario que propone el libertario, y puso en duda uno de los que, hasta ahora, fue de los principales bastiones de campaña, la dolarización.

Aseguró que el líder de La Libertad Avanza tiene un "plan de dolarización muy concreto", pero advirtió: "No vamos a dolarizar si no hay dólares". Además, opinó que quien quede al frente del Gobierno deberá reducir el gasto, por lo que insistió en "ir al déficit cero".

La cuestionada propuesta de Javier Milei podría no concretarse, según su principal asesor.

"Vamos a ser claros, Javier tiene una propuesta de dolarización muy concreta, tan concreta que no vamos a dolarizar si no hay dólares", expresó Epstein durante su participación en el ciclo Democracia y Desarrollo que organiza Clarín.

"Estamos trabajando en un proceso donde lo más importante para dolarizar es que no puede haber déficit fiscal porque si cierro el grifo de la emisión monetaria y tengo dólares, y no tengo crédito y tengo déficit, no cierra", remarcó el jefe de asesores económicos de Milei.

Epstein mostró varios billetes de pesos al público y los describió como "papel pintado" que "no quiere nadie" , para referirse a la pérdida de valor que experimentó la moneda. Por eso aseguró que en un posible gobierno de Milei los trabajadores podrían preservar el valor de sus ingresos.

"Acá no hay milagros"

Epstein es el principal asesor económico de Milei.

Sin embargo, aclaró que dolarizar "tiene sus defectos, no sólo virtudes". Ante la consulta sobre el tiempo que llevaría implementar su idea, el economista prefirió no dar precisiones.

"El paso uno, fundamental, es que el gasto público no puede ser superior al ingreso", insistió. "Cualquiera que sea electo presidente y asuma el 10 de diciembre, va a tener que trabajar muy fuerte en reducir el gasto", dijo. Además, estimó que "probablemente" esa reducción del gasto "sea recesiva porque acá no hay milagros".

En esa línea, fue contundente. "Si no cerramos la brecha de gastar por encima de lo que recaudamos, ningún plan, ni la dolarización ni un Banco Central independiente, lo que quieran, puede funcionar, porque esto no da para más", expresó Epstein. Por otra parte, opinó que sería "criminal" eliminar planes sociales sin dar opciones de trabajo a la población.