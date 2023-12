Quién conducirá al peronismo como oposición: las chances de supervivencia de UP

El peronismo está en un limbo. No hay transición sino catarsis en un oficialismo que camina hacia una crisis interna que devendrá, más tarde o más temprano, después de la asunción de Javier Milei como próximo Presidente de la Nación.

Alberto Fernández está ocupado en despedirse sin mea culpa y reivindicando su gestión, Cristina Kirchner recordó su capacidad de anticipación con su pronóstico sobre "estanflación" y "catástrofe" económica mientras Sergio Massa, que tiene su propio partido, analiza aceptar un trabajo par time en Estados Unidos.

Quién ordenará a Unión por la Patria y al peronismo no tiene respuesta todavía. La mayoría apuesta por un traspaso generacional.

Lo que se vislumbra es un nuevo tiempo en el que tomen la posta el reducido puñado de gobernadores que quedará desde el domingo y los intendentes de Buenos Aires. Los diputados y senadores apuestan a hacer valer su peso en un Congreso donde La Libertad Avanza queda en minoría. Ya hubo varias reuniones y tertulias interpares. Las visibles tuvieron lugar la semana pasada en el BAPRO y también en el Ministerio de Economía.

Una apuesta fuerte en el Congreso

En el Parlamento los jefes de bancada, Germán Martínez en Diputados y José Mayans en el Senado, juntaron a los legisladores propios para sostener la unidad y evitar fracturas como ocurrió, por otras razones, durante el gobierno de Mauricio Macri. También acordaron que por ahora la estrategia será esperar a que cada primer paso lo den los libertarios. El 11 se espera el paquete de leyes -o la ley ómnibus- de Milei como primer acto de gobierno.

Claudia Ledesma Abdala, José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio con el bloque de FdT

En UP muchos aseguran que deben sostener públicamente sus posiciones pero sin adelantarse "para no quedar como que nosotros ponemos piedras en el camino". Incluso varios dirigentes sostienen que debe dejarse al nuevo oficialismo que pueda conseguir algunas leyes.

Un ministro saliente, de diálogo con todas las facciones internas, subrayaba ayer que se debe dar quórum para el Presupuesto, lo que no significa votarlo, pero sí habilitar el tratamiento. El bonaerense Axel Kicillof se muestra prudente aunque ya un par de veces marcó la cancha con sus declaraciones. Tanto él como el resto de los mandatarios prometieron gobernabilidad en un diálogo con el futuro ministro Guillermo Francos.

La pregunta es recurrente: ¿Es posible sostener una estrategia sin liderazgo?

En los últimos días el intendente de Tigre, Julio Zamora, arrancó una campaña a favor de que Kicillof se ponga al frente del PJ que todavía preside Alberto Fernández. "Tiene las condiciones para liderar la oposición porque representa a la provincia más grande de Argentina, es joven y ya ha enunciado un discurso que tiene que ver con una nueva mirada del peronismo", argumentó.

La duda es si Kicillof quiere ese lugar o si seguirá concentrado en la gestión, especialmente frente al panorama incierto que se presenta en el vínculo con Nación. El gobernador prepara su reasunción y el nuevo gabinete.

El rol de Kicillof y las críticas de Fernández

Kicillof ya fue anfitrión de intendentes y también de gobernadores pero no da pistas sobre si querría liderar el PJ. Tal vez sea pronto todavía. Aunque para el acto del próximo lunes 11 Unión por la Patria organiza una movilización a su favor. Mario Secco de Ensenada es otro de los que lo impulsan a asumir la conducción. Algunos de sus ministros, Walter Correa de Trabajo y Andrés Larroque de Desarrollo Social Relaciones con la Comunidad se juntaron con los movimientos sociales, el Evita y la CGT. Están en alerta frente a los recortes que promete Milei.

Axel Kicillof convocó a ministros y a 80 intendentes de Unión por la Patria

En ese contexto las críticas de Alberto Fernández a la Vicepresidenta, a Axel Kicillof y a Massa recibieron rápido acuse de recibo. " La pobreza no es del 40%, la gente miente para que no le saquen el plan" , respondió el todavía jefe de Estado en una entrevista con NA.



Juan Grabois le escribió una carta pública en la que lo acusa de tener "un problema grave de comprensión", califica como "una bajeza gorila" su frase sobre la supuesta mentira en las mediciones y le pidió "hacerse cargo".

No quería participar de discusión interna de ningún tipo, pero un tema abordado por el presidente en la entrevista de Noticias Argentinas me interpela fuerte. Voy a evitar calificativos personales. Personalizar demasiado despolitiza. Me centro en el tema específico.



Alberto:... — Juan Grabois (@JuanGrabois) December 4, 2023

"Los problemas no van a resolverse pidiendo perdón, pero en algún punto sería reparador para la sociedad en su conjunto y para todos nosotros, los que vamos a quedarnos en Argentina, posiblemente perseguidos y seguramente demonizados en una proporción muy superior a nuestra responsabilidad personal en la situación social y política del país", agregó el líder del Frente Patria Grande en la extensa misiva.

También tacleó a Fernández el ministro de Transporte bonaerense Jorge D'Onofrio. Hombre del massista Frente Renovador apuntó munición gruesa: " Los argentinos tuvimos varias desgracias en los últimos cuatro años: la pandemia, la guerra, la sequía y un presidente como Alberto Fernández que no estuvo a la altura del desafío . Cómo nos equivocamos con vos", escribió en X.

Los argentinos tuvimos varias desgracias en los últimos cuatro años: la pandemia, la guerra, la sequía y un presidente como @alferdez que no estuvo a la altura del desafío.



Como nos equivocamos con vos. — Jorge D'Onofrio (@donofriojorge) December 4, 2023

El mensaje siguió, lo trató de "desagradecido" con Massa y le lanzó: "Como ciudadano, nunca te voy a perdonar la fiesta de Olivos" en referencia al cumpleaños de Fabiola Yáñez en la quinta presidencial cuando toda reunión social o familiar estaba prohibida por el aislamiento contra la pandemia de COVID.

En la charla con NA, aunque habló del esfuerzo de Massa en campaña, también pareció dirigirse al ministro de Economía: "Cuando la inflación alcanza los niveles que alcanzó los bolsillos se deterioran y no pudimos encontrar una respuesta a eso". Más duro aún estuvo con la Vicepresidenta: "Sentí que Cristina tiene una mirada distinta a la mía y a mí eso no me interesa. Tiene un modo de hacer política que a mí no me gusta, que tiene que ver con esa forma personalista de hacer política". Y sobre Kicillof dijo: "No sé si nos representa a todos".

La semana pasada Kicillof juntó a los gobernadores del PJ y Massa a oficialistas y opositores

En defensa propia se activaron otros gobernadores. Algunos, oficialistas y opositores, buscan cerrar temas pendientes comunicándose con los distintos ministros. A todos los convocó, personal o virtualmente el de Obras Públicas Gabriel Katopodis para dejarles el detalle de obras en ejecución, pagos y proyectos ya licitados o pendientes. La misma información dejará on line a su sucesor Guillermo Ferraro pero también a cada una de las provincias e intendentes.

Desde Catamarca se sumó al debate nacional Raúl Jalil quien destacó que "sin Massa no entrábamos al balotaje". Junto a Kicillof se animó a no desacoplar su cronograma electoral del presidencial y destacó la estrategia de haber tenido un único candidato.