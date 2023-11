Crisis peronista: piden la renuncia de Alberto Fernández y Máximo Kirchner mientras Kicillof junta intendentes

Que estallara la interna en el peronismo sólo era cuestión de tiempo. Unión por la Patria sufrió hace nueve días una derrota de tal dimensión que sólo cuatro provincias le dieron un tibio triunfo a Sergio Massa que incluso sólo se impuso por un punto en el principal distrito electoral, Buenos Aires.

El intendente Fernando Gray, como ocurrió con Mario Ishii en junio, exigió públicamente renuncias en la conducción del PJ. El hombre de Esteban Echeverría no sólo pidió un paso al costado de Máximo Kirchner como jefe del peronismo bonaerense sino también el de Alberto Fernández como titular del Consejo Nacional del partido.

Máximo Kirchner, Axel Kicillof y el Frente Renovador no dejaron solo a Massa en la derrota

"Tras la derrota del peronismo en las elecciones y sin un pronunciamiento o un gesto político de los órganos partidarios, corresponde que el presidente del PJ nacional Alberto Fernández y quien se arroga la presidencia del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, presenten sus renuncias", demandó vía carta Gray. Era esperable como también que en el despacho del diputado Kirchner no acusaran recibo del pedido.

1. Tras la derrota del peronismo en las elecciones y sin un pronunciamiento o un gesto político de los órganos partidarios, corresponde que el presidente del PJ Nacional @alferdez y quien se arroga la presidencia del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, presenten sus renuncias. pic.twitter.com/DyxNEE3wgx — Fernando Gray (@fernandogray) November 27, 2023

A Kirchner ya le había pedido un paso al costado el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, por el armado de las listas legislativas de Buenos Aires en las que se priorizó al círculo más estrecho del diputado nacional y, salvo alguna excepción, no hubo espacio para nombres aportados por los intendentes. En su caso no pidió adelantarla sino que dé un paso al costado cuando termine el mandato.

El Partido Justicialista de José C. Paz exige la renovación de las autoridades provinciales para marzo de 2024, ya que los mismos no están a la altura de la tarea para la cual fueron encomendados. — Mario Ishii (@ishiiargentina) June 26, 2023





No es un secreto la enemistad de Gray con Máximo Kirchner. Para argumentar a su favor el intendente recordó que Néstor Kirchner renunció al PJ tras la derrota del 2009, aunque en aquella oportunidad, tras derrota bonaerense, el partido no se la aceptó. Esa fue una elección de medio término y Cristina Kirchner tenía dos años más al frente del gobierno.

En Buenos Aires Kicillof llegó a casi 45% de los votos y el peronismo ganó nuevas intendencias. La Cámpora tendrá 10 intendentes propios.

¿Puede haber nuevos líderes?

El panorama es muy distinto, más allá de que Massa logró con esfuerzo y sorpresa meterse en el balotaje y pelear la chance de gobernar. Obligado por las circunstancias se llamará a silencio mientras Alberto Fernández viajará por un tiempo a España. Está claro que no comandará al PJ desde Madrid. Y Massa tiene su propio partido, el Frente Renovador.

En campaña los intendentes y Kicillof se alinearon detrás de Sergio Massa

¿Volverá un gobernador -o un exgobernador- a conducir los destinos del partido a nivel nacional? ¿Un intendente podría desplazar a Máximo Kirchner del PJ provincial? ¿Jorge Ferraresi de Avellaneda? ¿O la vicegobernadora Verónica Magario?

Ferraresi, como Mario Secco de Ensenada, y la matancera son tres de los dirigentes que en campaña se volvieron muy cercanos a Kicillof. No sería raro que lo acompañaran o que pidieran al gobernador que, para campear la crisis, asuma formalmente el liderazgo.

¿Volverá un gobernador -o un exgobernador- a conducir los destinos del partido a nivel nacional? ¿Un intendente podría desplazar a Máximo Kirchner del PJ provincial?

Algunas fuentes sostienen que el diputado Kirchner daría un paso al costado recién cuando cumpla su mandato, en marzo. Kicillof no piensa ahora en el partido a pesar de ser un sobreviviente de la ola amarilla de Javier Milei que necesita consolidar su poder para gestionar la resistencia. Tiene urgencias como las cuentas provinciales y un presupuesto siempre deficitario y atado a las transferencias nacionales. De eso habló el viernes con Guillermo Francos, el futuro ministro del Interior del gobierno libertario. Este martes habrá otra reunión de todos los gobernadores con Francos.

Cumbre de intendentes y de los renovadores

Este lunes por la mañana Kicillof convocó a los 84 intendentes de Unión por la Patria a una reunión en La Plata. Sólo faltaron dos: Gray y el paceño Ishii. Analizaron el nuevo escenario político y la nueva realidad presupuestaria. En paralelo el Frente Renovador convocará a una reunión propia de intendentes y legisladores.

La derrota del balotaje del 19 reavivó viejas cuentas en el peronismo, acalladas con el único fin de sostener la unidad en el marco del proceso electoral. Gray nunca reconoció a Kirchner como jefe partidario. Y la Corte Suprema tiene aún en estudio la impugnación que presentó en el año 2021 cuando el jefe de La Cámpora se convirtió en jefe del PJ provincial con ayuda de Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora y luego jefe de gabinete de Buenos Aires.

El pacto de Milei con "la casta", el kit de supervivencia de Kicillof y el plan de Massa para volver - El Cronista

Un gobernador se adelantó a Milei y lanzó su plan de motosierra y bisturí - El Cronista

Tras la derrota electoral del 2021 Kicillof aceptó a regañadientes la designación del lomense y buscó armar un vínculo propio con los intendentes. El escándalo de Insaurralde en Marbella lo golpeó pero no impidió su reelección aunque lo liberó del liderazgo que el lomense mantenía entre un grupo grande de intendentes del Conurbano.

En campaña fue Kicillof quien se puso al frente de los intendentes asumiendo la jefatura de campaña local mientras Kirchner eligió un bajo perfil y mantuvo su sintonía con Massa.