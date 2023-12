El gabinete de Javier Milei: los puestos claves que restan definir, quiénes son los candidatos y todos los confirmados

A menos de una semana de su asunción, el presidente electo Javier Milei y su "mesa chica" terminan de definir quiénes ocuparán los cargos vacantes en el futuro Gabinete y cómo quedarán conformados los Ministerios, después del 10 de diciembre.

Este lunes por la mañana, el líder de La Libertad Avanza (LLA) anunció uno de los puestos centrales que restaban por cubrir: Luis Petri, candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich en las elecciones 2023, asumirá como el nuevo ministro de Defensa.

"La fórmula completa de Juntos por el Cambio ha quedado integrada al Gobierno de La Libertad Avanza ", expresó el comunicado difundido por la Oficina de Prensa del Presidente electo, donde anteriormente se había anunciado a Bullrich como ministra de Seguridad.

Esto corre de escena una vez más a la compañera de fórmula de Milei, Victoria Villarruel, dado que en un primer momento iba a ser ella la encargada de elegir a las personas que ocuparían ambos cargos.

Los puestos vacantes en el gabinete de Javier Milei: ¿quiénes son los candidatos?



En el armado del partido libertario, todavía resta resolver quiénes estarán al mando de las áreas de Salud, Migraciones y Modernización, así como también quién será titular del Banco Central, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el PAMI y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entre otras.

Salud

En una primera instancia, se esperaba que Salud sea una más de las secretarías que tendrá el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petrovello. Sin embargo, en los últimos días se definió que vaya por fuera, dado que el área también abarca Educación, Trabajo, Cultura y Niñez y Familia (Desarrollo Social).

Según el círculo cercano del presidente electo, esta habría sido una de las propuestas del futuro ministro del Interior, Guillermo Francos. Al momento, tanto él como Nicolás Posse y Santiago Caputo se encuentran en búsqueda del candidato/a que tome la titularidad de la cartera sanitaria.

Banco Central

Luego de que varios candidatos rechazaran la oferta de presidir el Banco Central, se prevé que sea Luis Caputo, el próximo ministro de Economía, el encargado de definir quién ocupará el cargo.

En este marco, Joaquín Cottani, un ex funcionario de Domingo Cavallo, tomó fuerzas como el posible sucesor al sumarse al equipo. No obstante, también se tiene en cuenta a uno de los socios de "Toto" Caputo en su consultora Anker, Santiago Basuili.

Joaquín Cottani se sumará al equipo de Luis Caputo y se prevé que ocupe la titularidad del Banco Central.

Modernización

La cartera de "Modernización" todavía es una incógnita. Según lo estipulado, se estima que finalmente se confirme a Federico Sturzenneger como el titular del área encargada de " reformar y achicar el Estado ". Al momento, se prevé que tenga la jerarquización de secretaría, bajo el ala del Ministerio de Infraestructura o del Interior.

Migraciones

La abogada penalista María Eugenia Talerico, quien iba a asumir el puesto, anunció a último momento que se bajaba del Gabinete.

" Quería comunicarles que finalmente no estaré a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones. Le deseo a este Gobierno el mayor de los éxitos porque lo necesitamos todos los argentinos ", publicó a través de su cuenta de X (ex Twitter). Al momento, no se definió quien la reemplazará.

La Agencia Federal de Inteligencia

Se trata de un organismo autárquico que suele estar bajo el control del propio presidente. Sin embargo, Milei optaría por una profunda reforma de su estructura, donde podría pasar a ser una dependencia de la Jefatura de Gabinete.

PAMI

El equipo de La Libertad Avanza tampoco definió quién sucederá a Luana Volnovich en el PAMI. Uno de los nombres que resuena para ocupar este cargo es Federico Azpiri, director del Hospital Fernández.

¿Qué ministerios están confirmados por Javier Milei y cómo se conforma el Gabinete?

En el organigrama que planteó el economista se detallan ocho ministerios. Sin embargo, todavía resta definir qué sucederá con Salud, en el caso de no depender de Capital Humano.

Los confirmados son:

Economía

Interior

Infraestructura

Cancillería

Capital Humano

Justicia

Seguridad

Defensa

El gabinete de Javier Milei: todos los puestos definidos