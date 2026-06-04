La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este jueves, 4 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este jueves, 4 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0572 - Sorpresa

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 4 de junio

1° 0572 11° 2521 2° 1497 12° 4541 3° 6167 13° 9409 4° 7557 14° 7160 5° 7785 15° 6593 6° 1969 16° 7321 7° 4881 17° 9115 8° 3513 18° 3838 9° 9073 19° 9870 10° 1962 20° 8464

¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con Sorpresa suele señalar cambios inesperados y noticias inminentes. Refleja apertura a lo nuevo y curiosidad.

También puede revelar nerviosismo ante lo impredecible o falta de control. Invita a prepararte y mantener flexibilidad.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.