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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este jueves, 4 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este jueves, 4 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0572 - Sorpresa

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 4 de junio

 1°0572 11°2521
 1497  12°4541
 3°6167 13°9409 
 7557  14°7160 
 7785  15°6593 
 6°1969  16°7321
 4881  17°9115 
 3513  18°3838 
 9073  19°9870 
 10°1962 20°8464 

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También puede revelar nerviosismo ante lo impredecible o falta de control. Invita a prepararte y mantener flexibilidad.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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