La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este jueves, 4 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.
En este jueves, 4 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0572 - Sorpresa
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 4 de junio
|1°
|0572
|11°
|2521
|2°
|1497
|12°
|4541
|3°
|6167
|13°
|9409
|4°
|7557
|14°
|7160
|5°
|7785
|15°
|6593
|6°
|1969
|16°
|7321
|7°
|4881
|17°
|9115
|8°
|3513
|18°
|3838
|9°
|9073
|19°
|9870
|10°
|1962
|20°
|8464
¿Qué significa soñar con sorpresa?
Soñar con Sorpresa suele señalar cambios inesperados y noticias inminentes. Refleja apertura a lo nuevo y curiosidad.
También puede revelar nerviosismo ante lo impredecible o falta de control. Invita a prepararte y mantener flexibilidad.
Consejos para los jugadores
El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.