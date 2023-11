Kicillof y los intendentes arman un plan de contingencia para enfrentar el ajuste de Milei

Sin pausas durante más de una hora Axel Kicillof le habló a casi 80 intendentes sobre las preocupaciones que tiene pero también sobre las incertidumbres que comparte con ellos respecto a las medidas de ajuste que preanunció Javier Milei y que podrían tener fuerte impacto en el distrito que desde el 10 de diciembre gobernará desde la debilidad de ser opositor.

La reunión que tuvo el viernes pasado con Guillermo Francos sirvió para abrir el diálogo con la nueva administración nacional pero el futuro ministro del Interior no le dio pistas sobre cómo y cuál será el vínculo y si se respetarán las transferencias nacionales. La charla fue cordial pero no reveladora.

"Tendrás que hablar con el ministro de Economía", dijeron los intendentes de Unión por la Patria que fue la respuesta que recibió el reelecto gobernador cuando en la sede del Banco Provincia se juntó con Francos. Este mediodía en el mismo lugar Kicillof juntará a los gobernadores del PJ.

En esa cita, como en la cumbre con casi todos los jefes bonaerenses -en total son 84 y entre otros se ausentaron Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Mario Ishii (José C.Paz)- Kicillof intentó desmitificar que Buenos Aires reciba recursos extra y sobredimensionados. Hizo un racconto que arrancó en la gestión de Alejandro Armendariz y en la sesión de parte de la coparticipación a otros distritos. Y graficó la relación entre el número de empleados públicos por habitante que según su análisis es el segundo menor de todo el país. De souvenir les dejó un cuadrito:

Axel Kicillof dio casi una clase de economía y finanzas bonaerenses con cuadros como el del empleo

Especialmente subrayó que Buenos Aires recibe menos de lo que recauda y aporta al tesoro nacional y explicó que al no tener claras las pautas macroeconómicas para el 2024 decidió pedir a la Legislatura una ley para recuperar el porcentaje de endeudamiento, una garantía de funcionamiento durante los próximos años.

El endeudamiento que pide Kicillof sería de hasta U$S 150 millones.

Por otra parte apuntó a concentrarse en la gestión, cerrar el año en forma ordenada y encarar el 2024 casi en un estado de alerta, todavía sin precisiones sobre las políticas públicas del gobierno nacional. De todos modos fue muy cauto, no se lo oyó -según varios participantes- con ánimo de agitar los ánimos.

Kicillof junto a Verónica Magario convocaron a los intendentes de Unión por la Patria

Planteos disidentes

En cambio el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, se mostró muy vehemente mientras que la quilmeña Mayra Mendoza apuntó que en la reunión debería haber estado también el presidente del partido "para aportar su visión y la del PJ", en referencia a Máximo Kirchner que no fue invitado.

El comentario incomodó especialmente porque mientras todos llegaban a La Plata para analizar el nuevo escenario post derrota empezaba a circular el pedido de Fernando Gray para que Kirchner dé un paso al costado como presidente del PJ bonaerense. Lo mismo le reclamó a Alberto Fernández que es jefe del Consejo Nacional del PJ y acaba de informar que se irá a vivir por un tiempo a España.

Axel Kicillof junto a parte de su gabiente encabezó una reunión de intendentes en el Salón Dorado

Kicillof no dejó entrever que sea su intención liderar el partido. Incluso se lo ve ocupado en enfrentar el duro panorama económico que se prevé si Milei cumple sus promesas de frenar la obra pública y encarar una reforma del Estado que implique recortes en distintas áreas y una reforma laboral e impositiva. Sin embargo varios intendentes se deshicieron en ‘alabanzas' hacia Kicillof a quien hasta alguien llamó "nuestro próximo presidente".

El intendente de Ensenada, Mario Secco, pidió expresamente apoyar al gobernador mientras varios jefes comunales insistieron en la necesidad de mantener la unidad de Unión por la Patria con indirectas para que sea el gobernador quien los lidere.

"Las y los intendentes tenemos el firme objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestras ciudades y el gobernador ha dado claras muestras de gestionar para el pueblo. Trabajaremos más que nunca por ello", escribió en sus redes Secco abrazado a un Kicillof que encabeza el distrito donde se concentrará la resistencia peronista frente al gobierno liberal libertario. Otros contaron que ya empezaron, preventivamente, a hacer ajustes.

De todos modos están también los que en voz baja expresan temores a los cantos de sirena del equipo ganador. Y los que ven en la crisis una oportunidad y planean para después del verano reconstruirse como referentes del distrito e incluso ir por el PJ en caso de que Máximo Kirchner no quiera renovar su mandato. Está claro que el diputado no le dará el gusto a Gray y que no renunciará.

El intendente de Ensenada, Mario Secco pidió defender y acompañar la gestión de Kicillof

En el Salón Dorado de la Casa de Gobierno estuvieron la vicegobernadora Verónica Magario; el jefe de Asesores, Carlos Bianco; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Hacienda y Finanzas, Pablo López, y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila. Entre los casi 80 intendentes estuvieron Ariel Sujarchuck (Escobar); Julio Zamora (Tigre); Fernando Espinoza (La Matanza); Alejandro y Gastón Granados (Ezeiza); Juan José Mussi (Berazategui); Mariel Fernández (Moreno); Lucas Ghi (Morón) y los nuevos, como Julio Alak que ganó La Plata y Damián Selci que se quedó con Hurlingham.