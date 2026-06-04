Este jueves, 4 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 3121 (Mujer).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 4 de junio

1° 3121 11° 3575 2° 2497 12° 8835 3° 5397 13° 7461 4° 4044 14° 9720 5° 7661 15° 0387 6° 5538 16° 7847 7° 4200 17° 2391 8° 3190 18° 3197 9° 3428 19° 4523 10° 9877 20° 7568

¿Qué significa soñar con Mujer?

Soñar con una Mujer suele simbolizar la energía femenina: intuición, cuidado, creatividad y receptividad. También puede reflejar tu relación con lo maternal, con tu propia feminidad o con figuras importantes en tu vida.

El significado varía según quién sea la Mujer y cómo te haga sentir: desconocida, madre, pareja o autoridad, amable u hostil. Observa emociones, acciones y escenario para precisar si el sueño habla de apoyo, deseo, límites o autoconocimiento.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.