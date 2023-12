Alberto Fernández ajusta cuentas con el kirchnerismo y con el INDEC: "La pobreza está mal medida"

A una semana de dejar la Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández aseguró hoy que la pobreza "está mal medida" porque si hubiera un 40,1% como dice el Indec "la Argentina estaría estallada".



En una extensa entrevista que le concedió a Noticias Argentinas en la Quinta de Olivos, el mandatario saliente hizo un balance de sus cuatro años de gestión, habló de su fluctuante relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner, del vínculo con Sergio Massa, del futuro del PJ y confirmó que estará en al acto de traspaso con el presidente electo Javier Milei.

El presidente saliente dejó entrever un distanciamiento evidente con el kirchnerismo, en tres definiciones que marcan casi un ajuste de cuentas final cuando faltan pocos días para que entregue el mando al presidente electo, Javier Milei.

Por un lado, Fernández expresó que asistirá a la ceremonia de traspaso de mando el próximo domingo, porque "es lo que corresponde, uno no es demócrata según le gusten los resultados de las elecciones, uno simplemente es demócrata y uno respeta las instituciones. Lo voy a hacer porque corresponde", afirmó el mandatario, diferenciándose así de su vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien optó por no participar en la asunción de Mauricio Macri en 2015.

Por otro lado, la ruptura entre Fernández y Kirchner se hizo evidente cuando el presidente reveló que no se sintió respaldado por la vicepresidenta durante su gestión. "Tiene un modo de hacer política que a mí no me gusta".

- ¿Se sintió acompañado por Cristina en estos cuatro años?

-No, sentí que Cristina tiene una mirada distinta a la mía y a mí eso no me interesa, y me parece válido y legítimo. Creo que en algunas cosas pudo haber tenido razón y en otras cosas no, que se yo... Creo que, además, tiene un modo de hacer política que a mí no me gusta, que tiene que ver con esa forma personalista de hacer política, pero yo la respeto, es una mujer que ha sido dos veces presidenta, una vez vicepresidenta.

- ¿Seguirá teniendo un rol importante en la política que viene?

-Eso no lo define ni ella ni yo, lo define la gente y ella sabrá.

- ¿Volvieron a hablar?

-No

"Ese lugar en el que me pusieron donde Cristina me manejaba, me torturaron durante años con ese tema", se quejó Fernández. Enfatizó que, a pesar de las presiones para aceptar renuncias tras la derrota electoral de 2021, priorizó la unidad para evitar una ruptura en el frente.

La tercera expresión de distanciamiento con el kirchnerismo vino por el lado del futuro del peronismo como oposición, donde Fernández destacó que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, no representa a todos los sectores dentro del espacio. En una crítica sutil, afirmó que Kicillof "no nos representa a todos", abogando por la apertura a nuevos líderes en lugar de ceñirse a nombres tradicionales desde 2003. "Tenemos que replantearnos muchas cosas para volver a sintonizar con la gente", señaló.

Fernández abogó por internas que involucren a todos los sectores y no se limiten a acuerdos entre dirigentes. "Tenemos que discutirlo, lo que no puede seguir pasando es que sigamos con la idea de que vamos a juntarnos un grupo de dirigentes y resolvemos quién es el presidente del PJ", enfatizó.

- ¿Cómo le gustaría que lo recuerden como Presidente?

-Me gustaría que recuerden a un gobierno que de verdad soportó los cuatro peores años de la humanidad en este siglo, que soportó la pandemia, la guerra, la peor sequía y con una deuda impresionante y que heredamos un 54% de inflación, porque no es que teníamos la inflación en 0. Quisiera que sepan todos que tanto yo como todos los ministros que me acompañaron trabajamos todos honesta y lealmente. Que seguramente nos habremos equivocado, pero nos equivocamos honestamente. Nunca nos equivocamos en perjuicio de los más débiles y nunca nuestros errores favorecieron a los más poderosos, pero seguramente los hemos cometido y por esos no nos acompañaron en las elecciones. Quisiera que me recuerden como un hombre de la democracia que ha dado todo y solo se ha llevado el honor de ser el presidente de los argentinos.