Massa juntó a todos los gobernadores y les garantizó fondos para el pago de sueldos y aguinaldos

Sergio Massa perdió la elección pero se despide del Ministerio de Economía con una foto de alto voltaje político: logró reunir a los gobernadores de todas las provincias del país, entrantes y salientes, oficialistas y opositores, a excepción de la Ciudad de Buenos Aires y de Córdoba. Acordó la transferencia de partidas por unos $ 230.000 millones para el pago de sueldos y aguinaldos.

Tal como anticipó El Cronista ayer, el Estado nacional comprometió Aportes del Tesoro Nacional no utilizados en este ejercicio y fondos del pago de una deuda actualizada del Consenso Fiscal del 2018, "sin afectar de esta forma al Presupuesto 2024". La aclaración la hizo Massa como aviso al nuevo presidente Javier Milei.

Recibí a los gobernadores para garantizar que las provincias tengan los fondos que permitan el pago de sueldos y aguinaldos de diciembre.Serán transferidos por la Nación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional no utilizados en este ejercicio y del pago de una deuda actualizada... pic.twitter.com/Khx2WRUbc7 — Sergio Massa (@SergioMassa) November 29, 2023

¿Por qué fueron a la reunión los mismos gobernadores que hicieron campaña en contra de Massa?, es la gran pregunta.

Primero, dicho por varios de los participantes, porque necesitan los fondos para asumir compromisos. Y segundo como contrapeso al poder del presidente liberal libertario que ya anunció recortes en obra pública y en transferencias a las provincias. Todos, incluso los más kirchneristas, prometen gobernabilidad pero no firman un cheque en blanco. Quedó claro en la reunión de gobernadores y legisladores de Juntos por el Cambio donde se plantaron como oposición "responsable" pero con una advertencia: son alternativa no cogobernarán.

"Corten otros gastos y paguen", advirtió Javier Milei a los gobernadores apenas pisó suelo argentino tras su viaje relámpago por Estados Unidos. De hecho algunas provincias ya están recortando aunque la mayoría, de Unión por la Patria y de Juntos por el Cambio, reclamaron una compensación por la baja de su coparticipación tras la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias. La medida la impulsó Sergio Massa pero la votó también Milei y todos los diputados de La Libertad Avanza.

Gobernabilidad y rosca

Antes de ir a Hacienda, Herrera Ahuad, Sáenz, Weretilneck y Figueroa se reunieron en la Casa de Salta

En las charlas de Guillermo Francos con gobernadores, en forma individual o grupal, el futuro ministro del Interior no dio certezas. Subrayó si que si en este ejercicio presupuestario tienen problemas los debe arreglar la actual gestión y no el gobierno que asuma el próximo 10 de diciembre.

Massa tomó el desafío y aunque está con perfil bajo el martes recibió a un grupo de gobernadores peronistas y este miércoles a los gobernadores en funciones o electos de Juntos por el Cambio y también a los de Unión por la Patria. Parecía más una foto con estética presidencial que la de un ministro.

La actual oposición tuvo asistencia casi perfecta. A excepción del jefe de gobierno porteño Jorge Macri -y de Juan Schiaretty y Martín Llaryora por Córdoba- visitaron el quinto piso del Palacio de Hacienda Alfredo Cornejo (Mendoza); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Gerardo Morales y Carlos Sadir, el gobernador saliente y el electo de Jujuy; Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Poggi (San Luis); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Gustavo Valdés (Corrientes); Leandro Zdero (Chaco) e Ignacio Torres (Chubut).

Luego de una serie de gestiones con el Gobierno Nacional, y particularmente con el Ministro @SergioMassa, podemos afirmar que logramos la compensación que venimos reclamando para Chubut y el resto de las provincias. Gracias a esto hoy podemos asegurar que están garantizados los... pic.twitter.com/4RHUq9qvLe — Nacho Torres (@NachoTorresCH) November 29, 2023

Varios de ellos, el chubutense, el entrerriano y el jujeño habían alertado sobre la posibilidad de no poder pagar el Sueldo Anual Complementario. Todos responsabilizaron a Massa por la quita de Ganancias que Juntos por el Cambio no acompañó en el Congreso. Pullaro había sido crítico pero había dicho que haría "mucho esfuerzo" para priorizar el pago del aguinaldo a los estatales. Se fue aliviado de Economía: logró recuperar $ 18.000 millones.

Una fuerte postal política nacional

Torres fue el primero en anunciar que la intervención de Economía esta semana destrababa la situación. Este miércoles llevó tranquilidad a los chubutenses y en declaraciones periodísticas informó que Economía daría recursos. Fue uno de los diputados que participó de la Asamblea Legislativa en la que se proclamó la fórmula Javier Milei-Victoria Villarruel como ganadora de la elección, antes de renunciar para asumir en su provincia.

Los gobernadores y legisladores de Juntos por el Cambio nos reunimos para ratificar que nuestra prioridad es reforzar la unidad y la continuidad del espacio en el nuevo tiempo político que debemos enfrentar. Éste es el comunicado. pic.twitter.com/g2nwMdxzqR — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) November 28, 2023

Por el Gobierno acompañó a Massa el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo. Por Unión por la Patria y partidos provinciales estuvieron los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Salta, Gustavo Sáenz; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Río Negro, Alberto Weretilneck y Arabela Carreras; de Neuquén, Rolando Figueroa y Omar Gutiérrez; de San Juan, Sergio Uñac (saliente); de Santa Fe, Omar Perotti; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Catamarca, Raúl Jalil; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santa Cruz, Alicia Kirchner y Claudio Vidal (gobernador electo); y el vicegobernador de Formosa, Eber Solís.

Otro gesto político fue que por San Juan, Santa Cruz, Neuquén y Santa Fe hayan estado los gobernadores que se van y los nuevos de otro signo político.

"¿Acaso no somos un país federal? ¿Las finanzas de las provincias no son responsabilidad de las provincias? Qué culpa tengo yo del desmadre de la administración anterior y de lo que han hecho los gobernadores. No es culpa mía. Emitir dinero es irse de caño. Es lo mismo. Es crear un impuesto no legislado, lo cual es una aberración con una distribución del ingreso que golpea con más violencia a los que menos tienen. Será momento de sincerar las cosas y decirlas cómo son", dijo por radio Milei en una de las tres entrevistas que concedió.