Massa avanza con el pedido de anticipos al FMI y contabiliza más ingresos de dólares

El Gobierno está lanzado a una renegociación con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) destinada a adecuar la asistencia financiera del organismo al impacto que causó la sequía más severa en décadas. La Argentina encontró el paraguas político necesario durante la reciente asamblea anual realizada en Washington, y ahora el foco que se discute con los técnicos pasa por tiempos y montos.

El deseo oficial es que el FMI pueda adelantar los dos siguientes desembolsos previstos en el programa, los de junio y septiembre , y girarlos de una vez. Ese paso permitiría al Banco Central recibir u$s 12.600 millones como adelanto. En el Fondo la predisposición está, pero el debate interno gira en torno a las posibilidades que tiene el ente multilateral de dar ese paso. La opción que ponen sobre la mesa es dividir ese giro en dos cuotas.

"Nosotros lo pedimos de una vez, ellos lo ofrecen en dos veces", detalló una fuente al tanto de las discusiones que se realizan con el organismo.

En ese marco, el ministro Sergio Massa trabajó este fin de semana en el informe de ingreso y egreso de dólares que le pidió a Programación Económica y en las negociaciones para asegurar el financiamiento prometido en Washington DC por el Fondo de Inversión Saudí y la asistencia de la CAF, el banco de desarrollo regional. Por otra parte, la atención del ministro también estuvo puesta en la licitación del jueves, en la que buscará rollear casi un billón de pesos.

Massa espera la entrada de los dólares que le prometieron en Washington DC

Las autoridades del Fondo ya habían advertido, desde hace varias semanas, que el menor ingreso de dólares por la pérdida de exportaciones agrícolas iba a alterar el cumplimiento del programa. Por la sequía, la Bolsa de Comercio de Córdoba prevé que se perderán entre u$s 21.000 y 27.000 millones, lo que equivale al 4% del PBI .

Cuántos dólares hay que cubrir este año y las fuentes extra del Gobierno



En ese marco, el Fondo convalidó el dólar agro, con el que el Palacio de Hacienda pretende garantizarse una liquidación complementaria. Los sojeros aceptaron el compromiso de generar una liquidación cercana a los u$s 5000 millones. Los números finales, de todos modos, siguen atados al clima y a la vocación de los productores de desprenderse de la oleaginosa.

Entrada y salida de dólares

Según un paper al que accedió El Cronista y que forma parte del ida y vuelta que el equipo económico tiene en estas horas con los economistas del Fondo, la expectativa oficial es que en el bimestre mayo-junio el BCRA pueda sumar reservas internacionales netas (RIN) por u$s 3200 millones. Contempla el ingreso de u$s 4900 millones por la oleaginosa, y otros u$s 8400 millones por el cobro del resto de exportaciones, incluido el dólar agro para economías regionales.

Ese bimestre contempla un pago de importaciones de u$s 11.300 millones, que incluye las compras de energía, por un valor de u$s 1700 millones.

Se prevén pagos de importaciones por u$s 11.300 millones el próximo bimestre

Por el rubro servicios (donde figuran gastos de turismo y fletes, entre otros) está previsto un giro al exterior de u$s 2600 millones, pero también un ingreso por cobros de u$s 1400 millones. El saldo a favor proyectado para el mercado cambiario oficial en mayo-junio es de u$s 1600 millones.

Inversiones de China, YPF y Chevron

En ese contexto, el equipo económico prevé también que entren u$s 1600 millones de giros adelantados de organismos internacionales y casi u$s 1000 millones de anticipo de inversiones y colocaciones de deuda de empresas privadas, en particular petroleras como Chevron e YPF.

Se dispararon las importaciones en yuanes a través de SIRA: el esquema para esquivar el dólar



También habrá una cuota más de los fondos que aporta China para financiar la construcción de las represas de Santa Cruz. El total implica una variación positiva de RIN de u$s 3200 millones.