Este viernes, 24 de julio de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.4807 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.23%.

En la última semana, la cotización del Dólar retrocedió un 0,32% y en el último año acumula una caída del 6,03%, lo que sugiere una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar fue volátil con predominio de caídas: empezó al alza, retrocedió dos días, rebotó dos, enlazó tres bajas, subió uno y cerró a la baja, con balance final negativo.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar ha sido del 7.752565148477212 %, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual de 7.499063252256691 %.

Hoy, la cotización del Dólar presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior al de días anteriores, lo que sugiere un crecimiento en su valor en comparación con los días pasados. Esta alza en la moneda puede estar influenciada por factores económicos que han fortalecido su demanda en el mercado.

La estabilidad de esta tendencia dependerá de las intervenciones del mercado y de las condiciones económicas globales que puedan afectar la valoración del Dólar en el futuro cercano.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.