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Al cierre de los mercados de este viernes, 24 de julio de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.525. Esta cifra señala una diferencia de 0,66% en relación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar blue muestra una tendencia **positiva** con un dato de -1 igual a 2, reflejando un aumento en comparación con los días pasados. Este repunte sugiere un incremento en la demanda o una disminución en la oferta, lo que podría impactar en la economía y el mercado cambiario en el corto plazo.

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La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 6.45%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 17.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.550, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

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¿Cómo comprar dólar MEP?

Para conseguir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos dejan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).