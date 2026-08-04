En un escenario donde la competitividad logística volvió a ocupar un lugar central en la agenda económica, la infraestructura portuaria aparece como una de las piezas clave para reducir costos, mejorar la conectividad y potenciar las exportaciones de las economías regionales. Con ese objetivo, provincias, organismos internacionales de crédito y actores del sector privado avanzan en distintas iniciativas destinadas a fortalecer el transporte por agua y ampliar las capacidades operativas de los puertos argentinos.

En ese marco, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y las provincias argentinas realizaron este lunes el Encuentro Federal de Inversiones Logísticas para Puertos, una actividad orientada a vincular proyectos portuarios con oportunidades de financiamiento para infraestructura, servicios y desarrollos estratégicos.

La jornada se desarrolló en la sede del organismo y forma parte de la Estrategia Federal Logística que impulsan el CFI y las provincias. En particular, se inscribe dentro del eje de infraestructura del Plan de Competitividad Portuaria (PCP), elaborado junto con las 11 provincias portuarias con el objetivo de reposicionar al transporte por agua como una alternativa logística más competitiva.

Del encuentro participaron representantes de las 11 provincias portuarias, autoridades de puertos públicos provinciales, operadores privados y entidades empresarias, entre ellas la Cámara de Puertos Privados y Comerciales y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA).

También asistieron representantes de organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF, Fonplata, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), IFC y BID Invest . A ellos se sumaron representantes de las embajadas de Francia y de los Países Bajos, así como de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana.

Por parte del Gobierno nacional participaron el director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, y el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Martín Tolivia.

Durante la apertura del encuentro, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, destacó la continuidad del trabajo conjunto entre el organismo y las jurisdicciones provinciales. “El CFI es la casa de las Provincias Argentinas. Para nosotros esta instancia es muy importante y se enmarca en la estrategia de trabajo que tiene más de cuatro años desarrollándose con todas las provincias del país”, afirmó.

Lamothe también remarcó la necesidad de acercar proyectos concretos a las distintas alternativas de financiamiento disponibles. “Nos parece central armar esta conversación y unir las posibles ventanillas de financiamiento con las necesidades de los proyectos puntuales que tenemos”, señaló.

Además, destacó el rol que puede desempeñar el organismo en la preparación técnica de las iniciativas. “En esta línea, el CFI ahí no solo oficia de puente entre actores, sino que también puede confeccionar los proyectos ejecutivos de obra que se necesiten para los puertos públicos”, sostuvo.

La agenda incluyó presentaciones de las provincias sobre la situación actual y las perspectivas de sus sistemas portuarios, un taller de financiamiento a cargo de organismos internacionales, exposiciones sobre experiencias exitosas de acceso al crédito y una ronda de reuniones bilaterales entre responsables de proyectos y potenciales financiadores.

Según informaron los organizadores, estas instancias permitieron presentar iniciativas concretas y recibir orientación sobre requisitos, procesos de preparación y mecanismos de aprobación para acceder a financiamiento.

Con esta actividad, el CFI y las provincias buscan profundizar una estrategia logística integrada con participación de las jurisdicciones provinciales, orientada a reducir los costos logísticos de las economías regionales y fortalecer la competitividad de los sectores productivos vinculados al comercio exterior.