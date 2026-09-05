El Gobierno toma el control del puerto de Ceuta para alojar a un millar de migrantes pese al rechazo de las autoridades y los vecinos.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha firmado este sábado una orden para tomar el control del puerto de Ceuta y autorizar la instalación de carpas para acoger de forma temporal a más de 1.000 migrantes en la zona del muelle de Poniente.

Según fuentes del ministerio, la orden se ampara en la Ley de Puertos del Estado y autoriza la instalación de carpas en una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario, destinadas a zona de descanso, enfermería, atención social y servicios sanitarios. La decisión llega tras la excepcionalidad de la situación en Ceuta, según el departamento de Puente.

Los motivos detrás de la decisión de Óscar Puente de tomar el puerto de Ceuta. EFE

Por qué el Gobierno se impone a la Autoridad Portuaria

La decisión se produce después de que este viernes el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta, controlado por la ciudad autónoma, votara en contra de la instalación de las carpas, con cuatro votos a favor y once en contra. El órgano consideró que la ocupación resultaba “incompatible con la normal explotación del puerto”.

El expediente se elevó entonces a Puertos del Estado, cuyo informe reconoce que la ocupación puede “incrementar determinados riesgos asociados a la protección de infraestructuras críticas”, pero concluye que “concurren razones de interés general que justifican el otorgamiento de la autorización”. Con ese respaldo, el Ministerio de Transportes decidió atender la solicitud de la Secretaría de Estado de Migraciones y tomar el mando. La orden puede recurrirse ante la Audiencia Nacional.

El rechazo de empresarios y vecinos

La medida ha topado con una fuerte oposición local. La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) pidió al Gobierno que respete la decisión de la Autoridad Portuaria y descarte usar terrenos portuarios para este fin. En un comunicado, mostró su “respaldo firme y sin reservas” al órgano portuario y defendió que el puerto es una “infraestructura esencial y estratégica” para la economía de la ciudad, por lo que las soluciones a la crisis migratoria deben buscarse fuera de ella.

También los vecinos de las barriadas de la Junta Obras del Puerto y de Parques han vuelto a manifestarse estos días contra la ubicación. Rechazan que el centro se sitúe cerca de sus núcleos de población y de un colegio público, y este sábado exigieron la “paralización inmediata” de los trabajos, al no entender que continúen pese a que la Autoridad Portuaria votó en contra. En las protestas, con participación de menores, se han visto pancartas como “Necesito ser niño en mi ciudad” o “Retornos ágiles y efectivos ya”.

Bruselas avanza en la ayuda de emergencia a España

En paralelo, la Unión Europea trabaja en la respuesta a la crisis. El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, anunció un “progreso importante” en la tramitación de la ayuda de emergencia solicitada por España, tras una conversación con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Brunner señaló que se han logrado “avances importantes” en la solicitud de asistencia para dar apoyo financiero y operativo adicional a España, aunque fuentes comunitarias evitaron precisar detalles e insistieron en que aún se trabaja en la petición “como una prioridad”. Sobre la agencia europea de fronteras Frontex, ya existe un contingente en el puerto de Ceuta, y se estudia en qué otros puntos reforzar su presencia.