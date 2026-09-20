En un contexto donde el consumidor alterna entre efectivo, transferencias, tarjetas y billeteras, los comercios que venden fuera de un local fijo necesitan una solución que no los ate a un solo medio de pago. El Informe de Pagos Minoristas 2025 del BCRA indicó que las transacciones totales del Sistema Nacional de Pagos equivalieron a 3,9 veces el PBI.

La magnitud del dato muestra que los pagos ya no son un aspecto accesorio de la compra, sino que forman parte de la infraestructura económica que sostiene la circulación cotidiana de bienes y servicios. Para un emprendedor que vende en ferias, eventos o a domicilio, eso tiene una traducción directa: cuantos más medios de pago acepta, menos ventas pierde por fricciones en el momento del cobro.

Nave Mini: cómo funciona una terminal para cobrar con tarjeta y QR

Nave Mini es la terminal portátil de Nave Negocios para clientes Naranja X. Acepta tarjeta de débito y crédito, QR y NFC, y funciona de forma autónoma mediante WiFi o red 4G. No requiere conexión a un celular o computadora adicional.

Su batería de larga duración permite operar durante toda una jornada de feria sin interrupciones. Cada transacción queda registrada digitalmente en el panel de control de Nave Negocios, eliminando la necesidad de registros manuales al final del día.

Seguridad en cobros digitales: cómo se protegen los datos de pago

Los pagos procesados con Nave Mini utilizan tokenización: la información de la tarjeta no se almacena ni se comparte durante el proceso. Cada transacción genera un código de seguridad de uso único, un estándar que aplica tanto en terminales de grandes cadenas como en dispositivos portátiles.

La confirmación es inmediata: la terminal muestra si el pago fue aprobado antes de que el comerciante entregue el producto o cierre el servicio. Eso elimina la incertidumbre que existe con las transferencias manuales.

Además de los cobros individuales, Nave Negocios permite ofrecer cuotas sin interés, 3 o 6 cuotas a todos los bancos, todos los días, con acreditación inmediata. Una herramienta que puede ampliar el ticket promedio en ventas de mayor valor.

Cobros digitales para ferias, eventos, profesionales y negocios

El perfil de usuario de Nave Mini incluye feriantes, vendedores en eventos, técnicos y negocios que se desplazan entre clientes, y pequeños comercios que operan sin local fijo. No tiene costo de mantenimiento mensual y las comisiones son públicas: navenegocios.ar/home/comisiones---nave.

En un mercado donde los pagos inmediatos representaron el 64% del monto del Sistema Nacional de Pagos en 2025, la decisión de incorporar una terminal portátil no es solo tecnológica: es la forma más directa de no perder ventas por falta de medios de pago disponibles.