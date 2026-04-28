El Ministerio de Capital Humano abrió esta semana la inscripción para un nuevo programa de las Becas Progresar de la ANSES. Se trata de la convocatoria 2025 para el Progresar Trabajo, que ofrece diversos cursos con los que los jóvenes y adultos pueden formarse con orientación profesional. Los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos para ser tenidos en cuenta en la evaluación; entre ellos la edad y el nivel de ingresos, tanto del postulante como del grupo familiar. La inscripción permanecerá abierta hasta el 27 de noviembre, informó la cartera. Los requisitos para inscribirse al programa son: Para poder ser seleccionado y cobrar una de las Becas Progresar 2026, se deberá completar la inscripción dentro del plazo establecido. Además, es necesario estar registrado en en la app Mi Argentina para iniciar el trámite. El paso a paso para anotarse es el siguiente: Para este año se estableció un monto mensual de $ 35.000 para todas las líneas del programa. El sistema de pago funciona con un esquema dividido: Ese trámite suele requerir certificados de alumno regular u otras constancias educativas, dependiendo de la línea del programa. En cuanto a la duración del beneficio, el calendario varía según el momento de la adjudicación: