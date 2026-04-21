En un contexto donde sostener los estudios se vuelve cada vez más difícil, las Becas Progresar reaparecen en mayo como un alivio concreto para miles de jóvenes. Con montos definidos y requisitos claros, el programa busca garantizar la continuidad educativa en todo el país. El beneficio económico mensual se mantiene en $ 35.000, aunque no se cobra en su totalidad desde el inicio. Como ocurre habitualmente, el Estado deposita primero el 80% del monto ($ 28.000), mientras que el 20% restante queda retenido hasta que el estudiante acredite el cumplimiento de los objetivos académicos durante el ciclo lectivo 2025. El programa está dirigido a estudiantes que cumplan con una serie de condiciones vinculadas a la edad, la situación educativa y el nivel de ingresos del grupo familiar. En primer lugar, es necesario tener nacionalidad argentina o residencia legal en el país de al menos dos años, además de contar con DNI vigente. También es requisito estar inscripto como alumno regular en una institución educativa reconocida. En cuanto a la edad, el esquema general contempla a jóvenes de entre 14 y 16 años. Sin embargo, existen excepciones: Por último, el ingreso del estudiante y su grupo familiar no debe superar tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), un punto clave para determinar la asignación del beneficio.