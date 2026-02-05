Diferentes entidades financieras continúan con líneas de créditos vigentes para jubilados y pensionados. En febrero, los adultos mayores podrán alcanzar cifras de hasta $ 50.000.000 y con condiciones aptas a su nivel de ingresos. El objetivo es que puedan obtener un respaldo económico para gastos importantes, ya sean proyectos personales o necesidades imprevistas en el hogar, con la posibilidad de devolverlo en cuotas y bajas tasas de interés. Tres bancos brindan a los adultos mayores la posibilidad de pedir un préstamo de hasta $ 50.000. ¿Cuáles son las condiciones según entidad? Cuenta con una línea de crédito personal para jubilados que cobran sus haberes en la entidad, con un monto máximo de $ 50.000.000 y un plazo de devolución de hasta 72 meses. La tasa de interés suele ser fija, con ejemplos informados de una TNA cercana al 92% y cuotas mensuales proporcionales al capital solicitado. El trámite puede completarse de forma completamente digital a través de la app BIP Móvil o home banking, y la acreditación del dinero se realiza habitualmente en menos de 24 horas tras la aprobación. El Banco Nación ofrece su programa de crédito personal denominado Préstamos Nación Previsional, con acceso posible a hasta $ 50.000.000 para jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través de la entidad. Si bien las tasas pueden variar según simulación y condiciones del mercado, el TNA promedio ronda entre el 36% y 45% dependiendo de la modalidad de pago. La cuota mensual no puede superar el 35% del ingreso neto mensual, y la gestión se realiza tanto por la app BNA+ como por home banking. El BBVA dispone de créditos personales para jubilados con financiación de hasta $ 40.000.000 y plazos de entre 6 y 72 meses. La propuesta se caracteriza por un proceso 100% digital, tasas fijas y sistema de amortización francés. Requisitos habituales incluyen edad entre los límites establecidos por el banco y un ingreso mínimo mensual, con tope de relación cuota-ingreso cercano al 30%. Si bien cada banco define criterios propios, los requisitos comunes para poder solicitar estos créditos suelen incluir: Antes de solicitar un préstamo, comparar tasas de interés (TNA y TEA), plazos de pago y el Costo Financiero Total (CFT) es esencial para determinar cuál opción se ajusta mejor a la situación financiera personal. También puede influir la rapidez de acreditación y la posibilidad de completar todo el procedimiento de forma digital sin necesidad de trámites presenciales.