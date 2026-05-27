La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, confirmó la constitucionalidad de las nuevas reglas para acceder al apoyo económico complementario a la pensión del Servicio Exterior Mexicano, SEM. La decisión impacta directamente a jubilados del Estado que esperaban recibir un ingreso adicional al de su pensión del ISSSTE.

Con esta resolución, la SCJN avaló que el requisito de tener 70 años y cumplir condiciones específicas para acceder al complemento pensionario no viola el principio de igualdad. El fallo sobre jubilación en México y pensiones del ISSSTE marca un precedente para trabajadores retirados del sector público.

Lo que dice el nuevo fallo de la Suprema Corte

Sí, ahora será más difícil obtener el complemento de la pensión del ISSSTE

La Suprema Corte determinó que las personas integrantes del Servicio Exterior Mexicano solo podrán recibir el apoyo complementario si cumplen estrictamente los requisitos establecidos en la reforma publicada el 19 de abril de 2018. Entre ellos destacan la edad mínima de 70 años y la incorporación al régimen contributivo correspondiente.

En la resolución del Amparo en Revisión 2/2026, el Pleno sostuvo que el requisito de edad “persigue una finalidad constitucionalmente válida, consistente en contribuir al equilibrio financiero del sistema pensionario”. Además, señaló que el criterio “resulta adecuado y proporcional”, ya que no elimina el derecho a recibir la pensión ordinaria.

La Suprema Corte falló a favor de los conductores y pusó freno de mano a las multas de tránsito (foto: archivo).

¿Qué requisitos deberán cumplir los jubilados para obtener el apoyo complementario?

La SCJN explicó que las nuevas condiciones aplican de manera uniforme para todas las personas pensionadas del Servicio Exterior Mexicano. El máximo tribunal afirmó que no existe discriminación porque los criterios son objetivos, verificables y están definidos expresamente en la ley.

Tener 70 años cumplidos para solicitar el apoyo económico.

Estar incorporado al régimen contributivo establecido en la reforma.

Haber realizado aportaciones al esquema complementario.

Permanecer en servicio activo hasta alcanzar los 70 años.

Haber estado pensionado antes de la entrada en vigor de la reforma de 2018, en casos específicos.

En el caso concreto, la Suprema Corte negó el amparo a una persona jubilada desde diciembre de 2018 porque no acreditó los requisitos legales para recibir el complemento.

La Secretaría de Relaciones Exteriores mantuvo la negativa al considerar que la solicitud no cumplía con las condiciones previstas en la legislación vigente.



