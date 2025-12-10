El Banco Nación ofrece la oportunidad de acceder a un crédito hipotecario en un mercado donde muchas entidades ajustaron o limitaron estos préstamos. A pesar de los cambios recientes en las tasas y en el scoring, la línea en UVA sigue activa y permite financiar viviendas con plazos de hasta 30 años.

Además, la entidad permite simular la cuota inicial de manera online, incluso para personas que no son clientes, lo que facilita calcular el costo real del préstamo antes de iniciar el trámite.

¿Cómo funcionan los créditos hipotecarios del Banco Nación?

Los préstamos se otorgan en UVA (Unidades de Valor Adquisitivo), un índice que ajusta capital y cuotas según la inflación. Esto significa que solo puede conocerse el valor de la primera cuota, mientras que las siguientes se actualizan mensualmente. Las características principales son las siguientes:

Actualización por UVA

Financia más del 75% del valor de la vivienda

Plazo máximo de 30 años

Sistema de amortización francés

Monto máximo cercano a 230.000 UVAs.

Disponible para clientes y no clientes

¿Qué requisitos pide el Banco Nación para otorgar un crédito hipotecario?

Entre las condiciones necesarias se encuentran:

Ingresos mínimos suficientes respecto del monto solicitado

Estabilidad y antigüedad laboral comprobable

Historial crediticio favorable

Ahorro previo para cubrir la parte no financiada de la vivienda

Que la cuota inicial no supere el 35% de los ingresos del solicitante

¿Qué cambios tuvo el scoring del Banco Nación durante 2025?

El scoring bancario, que evalúa el comportamiento financiero del solicitante, registró variaciones importantes durante 2025. En determinados momentos, se exigieron más de 900 puntos, cuando históricamente los valores habituales estaban entre 400 y 700. Esto dejó a muchos usuarios fuera de la posibilidad de solicitar el crédito.

¿Cuánto se paga por mes si se pide $ 55.000.000 en diciembre?

Si se solicita un crédito hipotecario de $ 55.000.000 de pesos y se elige un plazo de 30 años, la cuota inicial estimada por el Banco Nación es de: $ 419.072. Este valor corresponde únicamente a la primera cuota y puede cambiar según la evolución mensual del valor UVA.

¿Conviene pedir un crédito hipotecario en este contexto?

La conveniencia depende del perfil financiero y de la estabilidad de ingresos de cada solicitante. En un mercado donde muchos bancos ajustaron sus condiciones o suspendieron líneas hipotecarias, el Banco Nación continúa ofreciendo una alternativa activa.

Sin embargo, al tratarse de un crédito indexado por UVA, es fundamental considerar: