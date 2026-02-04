Celebran los jubilados: a partir de ahora la mínima será de $ 800.000 y alcanzará a todo este grupo Fuente: Archivo

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció un nuevo aumento en la jubilación mínima provincial y, a partir de ahora, el haber básico pasará a ser de 800.000 pesos y beneficiará a quienes perciben los ingresos más bajos dentro del sistema previsional.

La medida busca fortalecer el poder adquisitivo de los jubilados en un escenario económico complejo a nivel nacional. Con esta nueva disposición, los haberes jubilatorios mínimos en la provincia de Córdoba se ubican entre los más altos del país.

Aumento de la jubilación mínima en Córdoba

El incremento forma parte de una estrategia provincial orientada a sostener el sistema previsional. Según lo informado, el aumento prioriza a los jubilados que menos ganan y que más necesitan un refuerzo en sus ingresos mensuales.

Desde el Gobierno provincial destacaron que esta decisión implica un esfuerzo fiscal significativo. El objetivo es garantizar previsibilidad y mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios del sistema.

En este aspecto, Martín Llaryora expresó: “Mientras estemos nosotros, la Caja no se transfiere: se defiende y a nuestros abuelos se los cuida”, sostuvo en referencia a los planteos del traspaso a la Nación.

Córdoba avanza para restituir el 82% móvil

Durante el mismo acto, Martín Llaryora también confirmó que la provincia avanzará en la restitución del 82% móvil para un mayor número de jubilados antes de fin de año.

Según datos de la administración gubernamental cordobesa, en diciembre de 2025 cerca de 50.000 jubilados recuperaron dicho porcentaje. A su vez, otros 10.000 jubilados dejaron de realizar el aporte extraordinario del 20% establecido en la ley previsional vigente.

ANSES confirmó el calendario de pagos para jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó cómo será el calendario de pagos para los jubilados durante el mes de febrero.

En este sentido, los jubilados y pensionados que cobran la mínima percibirán los haberes según el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8: 20 de febrero

DNI terminados en 9: 20 de febrero

Por su parte, los jubilados que superen el haber mínimo cobrarán en las siguientes fechas: