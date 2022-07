Presión impositiva al agro: el 87% de lo que rinde una hectárea de soja se lo lleva el Estado

De cada 100 dólares que genera un productor de soja, 70,5 quedan en manos del Estado: así lo indica un informe realizado por el Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) , el cual analiza el avance de la presión fiscal sobre el agro y el duro impacto de la brecha cambiaria en las ganancias.

Desde tiempos de "La 125", la relación entre el campo y los gobiernos peronistas es tormentosa, con las retenciones como el mayor punto de conflicto entre los productores agropecuarios y el gobierno de turno, una situación que no escapa a la actualidad.

Por la falta de gasoil, la Mesa de Enlace anunció un paro del campo: cuándo y cómo será



Dólar, cepo, inflación y retenciones: qué piensa Silvina Batakis sobre los problemas más urgentes de la economía



Así, el análisis de la SRA de Entre Ríos revela que los productores sojeros son los más afectados, ya que el 87% de lo que rinde una hectárea de soja se lo lleva el Estado en concepto de retenciones y otros impuestos.

Sin embargo, la producción de maíz también se ve fuertemente perjudicada por la presión impositiva: de cada u$s 100 que se obtienen por exportaciones del grano, u$s 62 van a las arcas del Estado.

El 87% de lo que rinde una hectárea de soja se lo lleva el Estado en impuestos.

Cabe resaltar que, aunque el análisis del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) se realizó específicamente sobre los productores de dicha provincia, desde la entidad remarcan que estos valores pueden extrapolarse al resto del país.

EL IMPACTO DE LAS RETENCIONES AL AGRO: ¿CUÁNTO DEJAN DE GANAR LOS PRODUCTORES?

El cálculo realizado por SRA en principio tiene en cuenta una ganancia bruta de u$s 1337 por hectárea para los sojeros, sin embargo, al descontar los costos de producción este valor baja a u$s 1051. Además, cuando se restan los gastos en administración y venta , el verdadero margen neto de ganancia cierra en u$s 715.

Sobre ese monto, luego el Estado cobra unos u$s 621 en concepto de distintos impuestos: 18 de ellos que incluyen a las retenciones, a lo que se suma el IVA. Es por esto que la ganancia final que llega al bolsillo del productor de soja cierra en tan solo u$s 94.

Respecto a estos números en contraste con la brecha cambiaria, desde SRA Entre Ríos critican que "a través de esta distorsión se sustrae previamente a cualquier cálculo de retenciones normales el 50% de los ingresos totales de la exportación , generando una base de cálculo ficticia para los derechos de exportación".



Temores de recesión global golpean a los mercados: lo sienten la soja y el petróleo



La Argentina, según Grobocopatel: el 'loop' decadente, la crisis del Gobierno y el déficit de los empresarios



Esto se debe a que, al sumarle al 50% de ganancia bruta que interviene el Estado por la brecha cambiaria los Derechos de Exportación (DEX), la quita sube a un 66,5%. Además, teniendo en cuenta el resto de los impuestos, este porcentaje cierra en 70,5% de pérdida sobre cada dólar que entra al país de parte de ventas de soja al exterior.



Al publicar este duro informe, la entidad agropecuaria de Entre Ríos exigió que "se realice una rectificación del rumbo económico que mire en forma positiva hacia el campo, la producción y el interior del país".

Cabe resaltar que, de u$s 2072 millones de exportaciones del agro entrerriano en 2022, los productores le pagaron al fisco alrededor de u$s 816 millones a raíz de la brecha cambiaria y u$s 441 por DEX.

"En promedio, a cada departamento de Entre Ríos le fue sustraído a través de medidas nacionales distorsivas u$s 78 millones y la economía productiva provincial perdió en su conjunto u$s 1258 millones", indica el informe.



Tal como indica el autor del informe y delegado de la SRA, Eduardo Choren, este análisis "deja a la vista la distorsión generada por el desdoblamiento del tipo de cambio y sus efectos nocivos para el conjunto de la actividad productiva argentina".



Por su parte, el titular de la SRA de la provincia, Juan Diego Etchevehere, indicó que su propósito es el de "reflejar las condiciones fuertemente desfavorables sobre las cuales debe producir un productor entrerriano con respecto a otro ubicado del otro lado del río Uruguay o en cualquier lugar del mundo".

Además, también buscan resaltar como "las políticas nacionales actuales llevan a un empobrecimiento sistemático de las provincias, sus sistemas productivos y de los ciudadanos en general".

En este sentido, concluyó Etchevehere solicitándole a la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, que se "redefina el rumbo de la política económica actual en beneficio de un país federal y del conjunto de los argentinos".