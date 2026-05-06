El Gobierno oficializó el Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional 2026 y puso en circulación la principal “radiografía” de las cuentas del Estado. A través de la Decisión Administrativa 18/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la Casa Rosada envió al Congreso un documento que muestra cuánto recauda, cuánto gasta y cuál es el verdadero resultado fiscal del sector público. El Ejecutivo proyecta para 2026 un nuevo año de equilibrio fiscal, con superávit primario y cuentas ordenadas. Pero detrás de esa foto aparecen tensiones: el peso creciente del gasto previsional, una inversión que rebota desde niveles bajos y una deuda que sigue condicionando el resultado final. El Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional ofrece una radiografía más precisa del Estado que el presupuesto tradicional. A diferencia de este último, no mira cada organismo por separado, sino que unifica en una sola cuenta a toda la estructura pública —Administración Central, ANSES, empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes— y elimina las transferencias internas para evitar duplicaciones. Ese “filtro” técnico permite ver la relación real entre el Estado y el resto de la economía. Es decir, cuánto recauda, cuánto gasta y cuál es su impacto efectivo sobre el sector privado, las provincias y el exterior. Bajo esa lógica, el Gobierno estima que en 2026 el Estado nacional recaude el equivalente al 15,6% del PBI y ejecute gastos por el 15,3%, lo que arroja un leve superávit financiero del 0,3% del producto. Sin embargo, la clave del programa fiscal está en el resultado primario —antes del pago de intereses— que se proyecta en 1,5% del PBI. El problema es que, al incorporar el costo de la deuda, el margen prácticamente se diluye. El superávit existe, pero convive con un condicionante estructural: los intereses siguen absorbiendo buena parte del esfuerzo fiscal. Del lado del gasto, el presupuesto confirma una tendencia que se profundiza año tras año: el sistema previsional domina la estructura del Estado. Las prestaciones de la seguridad social —jubilaciones, pensiones y asignaciones— concentran el 42,4% del gasto total y casi el 46% del gasto primario. Además, explican cerca de la mitad del aumento del gasto interanual. Este dato no solo refleja el envejecimiento del sistema, sino también la rigidez del gasto público: es el componente más difícil de ajustar y el que condiciona cualquier estrategia de consolidación fiscal. Otro componente relevante son las transferencias corrientes, que crecen más de 20% interanual. Dentro de ese universo conviven políticas sociales, financiamiento universitario y subsidios económicos. Entre estos últimos se destacan las asistencias al sistema energético —con transferencias a CAMMESA— y al transporte automotor de pasajeros. Si bien el esquema de subsidios viene siendo recortado en términos reales, el presupuesto muestra que siguen teniendo un peso significativo. También sobresalen las transferencias a universidades nacionales, que representan más del 11% de las erogaciones corrientes, en un contexto donde el financiamiento educativo se mantiene como eje de discusión política. El dato más dinámico del presupuesto 2026 es la inversión pública. Los gastos de capital muestran un salto nominal del 68%, impulsados principalmente por las empresas públicas. Aun así, el nivel sigue siendo bajo en términos macro: apenas 0,5% del PBI. Es decir, el crecimiento parte de una base deprimida, lo que relativiza el impacto del rebote. La estrategia oficial apunta a canalizar buena parte de la obra a través de empresas estatales, lo que sugiere un cambio en la forma —más que en el volumen— de la inversión pública. El presupuesto también deja ver un proceso de reconfiguración institucional. Durante 2025 se avanzó en la disolución o transformación de organismos, la fusión de estructuras —como en el sistema hospitalario nacional— y la creación de nuevos entes regulatorios. Estos cambios forman parte de una estrategia más amplia de reducción y centralización del Estado, aunque su impacto fiscal directo es más acotado en comparación con las grandes partidas de gasto.